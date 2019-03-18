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國民法官政策大轉彎？ 司法院否認「參審皮陪審骨」

2019-03-18 12:50聯合報 記者林孟潔╱即時報導

司法院完成國民參與刑事審判法去年4月25日送進立法院，卻被支持陪審制的團體反對，日前民間司改會董事長也爆料，司法院將修正改採參審、陪審並行制，出現「參審皮陪審骨」的獨創架構。司法院今天澄清，並沒有政策大轉彎，仍持續推動「合審合判」的國民參審草案。

司法院指出，有媒體報導「國民參與刑事審判法草案大轉彎，由合審合判改為合審分判」等內容，並非正確，司法院保持和各界溝通，希望能推動兼顧各方期待的國民參審制度，其中包括參與的國民人數、審理型態、評議模式等，司法院有必要蒐集各界聲音，以便在未來立法院審議過程中，因應各界提出的建議，並沒有「參審皮陪審骨」一事。

司法院表示，世界各國的國民參與刑事審判制度，已隨時代變遷與社會需求，均有適度調整，現今已無原始的參審或陪審制，而送入立法院的草案，也是兼採參審、陪審特長的審判制度，例如國民法官選任模式，草案之初就納入典型陪審制元素，目的是為符合我國國情和各方期待，避免落入參審制與陪審的路線之爭。

司法院認為，我國首次國民參與刑事審判制度，沒有必要固守某種外國模式，而是應研議出適合我國國情的制度，並定期檢討。司法院也將持續以開放的態度與各界交流對話，也會評估各界提出的建議可行性，建立最適合台灣社會需求的國民參與刑事審判制度。

司法院。本報資料照片，記者王宏舜／攝影
司法院。本報資料照片，記者王宏舜／攝影
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