國民法官政策大轉彎？ 司法院否認「參審皮陪審骨」

2019-03-18 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



司法院完成國民參與刑事審判法去年4月25日送進立法院，卻被支持陪審制的團體反對，日前民間司改會董事長也爆料，司法院將修正改採參審、陪審並行制，出現「參審皮陪審骨」的獨創架構。司法院今天澄清，並沒有政策大轉彎，仍持續推動「合審合判」的國民參審草案。

司法院指出，有媒體報導「國民參與刑事審判法草案大轉彎，由合審合判改為合審分判」等內容，並非正確，司法院保持和各界溝通，希望能推動兼顧各方期待的國民參審制度，其中包括參與的國民人數、審理型態、評議模式等，司法院有必要蒐集各界聲音，以便在未來立法院審議過程中，因應各界提出的建議，並沒有「參審皮陪審骨」一事。

司法院表示，世界各國的國民參與刑事審判制度，已隨時代變遷與社會需求，均有適度調整，現今已無原始的參審或陪審制，而送入立法院的草案，也是兼採參審、陪審特長的審判制度，例如國民法官選任模式，草案之初就納入典型陪審制元素，目的是為符合我國國情和各方期待，避免落入參審制與陪審的路線之爭。