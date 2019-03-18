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性侵犯以「年輕識淺」求減刑 法官打槍：你一犯再犯

2019-03-18 11:38聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

22歲林男在公園打球認識13歲少女「小倩」，兩度帶她去家裡發生性關係，經被害人媽媽發現女兒的肚子一天比一天大，帶女兒至婦產科檢查，始知女兒已懷孕，遂報警並帶女兒至婦產科墮胎，台中地院依妨害性自主罪將他判刑3年10月；民事部分判他賠償被害人及家屬共73萬餘元。

判決書指出，105年9月間，林男在台中市某公園打球時，認識當時年僅13歲的少女「小倩」。同年11月13日、及106年1月23日晚間，他騎機車載她回家，兩度發生性關係。

後來，「小倩」的媽媽發現女兒肚子一天比一天大，帶女兒至婦產科檢查，發覺女兒已懷孕，始報警處理；並帶女兒至醫療機構墮胎。

法官審理時，林男坦承犯行，並以犯案時年僅22歲，年輕識淺，請求減輕其刑，但法官查出他於102年間即曾對未滿14歲之女子為性交，被判刑1年8月，緩刑2年確定，甫於105年8月25日緩刑期滿，不值得憫恕。

合議庭審酌，林男一犯再犯，難以「年輕識淺」作為其卸責理由，且他與少女性交時，未為任何防護、避孕之措施，以致少女因而受孕，對少女身心造成莫大之傷害，不宜予以輕縱，因此將她判刑3年10月。

在民事部分，被害少女、及其父母請求損害賠償，法官判決林男賠償被害少女「小倩」43萬7565元、賠償被害人的父親15萬元、賠償被害人的母親15萬元，共賠償73萬7565元。

林男在公園打球認識13歲少女「小倩」，兩度帶她去家裡發生性關係，經被害人媽媽發現...
林男在公園打球認識13歲少女「小倩」，兩度帶她去家裡發生性關係，經被害人媽媽發現女兒的肚子一天比一天大，帶女兒至婦產科檢查，始知女兒已懷孕，遂報警並帶女兒至婦產科墮胎，台中地院依妨害性自主罪將他判刑3年10月；民事部分判他賠償被害人及家屬共73萬餘元。圖／本報資料照
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