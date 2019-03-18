國民參審制 司法院：傾聽各界聲音

2019-03-18 11:51 中央社 台北18日電



司法院今天指出，報載「獨創參審皮陪審骨架構」等內容並非正確，司法院持續與各界交流，推動具有「合審合判」精神、符合台灣社會需求的「國民參與刑事審判法」草案。

自由時報報導，為了讓「國民參與刑事審判法」草案盡速通過，司法院與民團協商擬改為「合審分判」，先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再請3位職業法官進行第二階段評決；反之，一致無罪就不用進入第二階段。草案大轉彎，創設出參審皮、陪審骨的獨特架構。

司法院回應表示，司法院推動國民參審法，保持與民間團體及社會各界溝通、意見交換的目的，就是希望與關心國民參與審判議題者都能攜手合作，共同推動符合台灣社會需求、兼顧各方期待的國民參與刑事審判制度。

其中，關於參與的國民人數、貫徹當事人主義的審理型態、評議模式等各項制度內容，司法院本於主責機關，有必要蒐集、傾聽各界聲音，以因應未來立法審議過程中由各界所提出的提議與修正，並無報載所稱政策大轉彎，「獨創參審皮陪審骨」之事。

司法院指出，世界各國的國民參與刑事審判制度，已隨時代變遷與社會需求，已無原始的參審制或陪審制。「國民參與刑事審判法」法案，也是兼採參審制與陪審制特長的國民法參與審判制度，沒有必要固守某種外國模式，而是應研議適合國情並定期檢討的制度。

司法院表示，將持續以開放的態度與各界交流對話，針對各界提出各種參與審判模式的建議與修正，審慎評估其可行性，建立最適合台灣社會需求的國民參審制度。