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網路賣電子菸油 女子違反藥事法被訴

2019-03-18 10:33聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民王姓女子向不明人士購入含有尼古丁成分的電子煙霧化器補充液（俗稱電子菸油），涉嫌在蝦皮等網路購物平台，販賣電子菸油給不特定網友，經台中市政府衛生局函送偵辦，台中地檢署今天依違反藥事法起訴王女。

起訴書指出，王女（44歲）明知電子煙霧化器補充液含有尼古丁成分，屬藥事法規範的藥品，需經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入。

王女自107年3月間至同年8月間，向臉書不詳身分的賣家，購入含有 尼古丁成分的電子煙霧化器補充液後，在她台中市北區陝西東四街住處，以手機聯結樂購蝦皮網站，利用她不知情母親廖婦名義申請賣家帳號。

王女分別開設「海賊王蒸氣」、「蒸氣王國」的電商專賣店，販賣正品PHIX BY MLV及PHIX POD專用保護蓋，4枚裝800元的拍賣廣告，供不特定網友下標購買。

經桃園市政府衛生局稽查人員於去年3月27日，上網購買蒸氣王國的電子菸油後，函請衛生福利部食品藥物管理署檢驗含有尼古丁成分；另經民眾購買海賊王蒸氣的電子菸油後，向新北市政府衛生局檢舉，轉台中市政府衛生局函送中檢偵辦。

王女否認不法，辯稱她以為這些商品沒有檢出尼古丁成分，所以才會繼續販賣。檢察官不採信，予以起訴。王母獲不起訴處分。

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台中市民王姓女子購入含有尼古丁成分的電子煙霧化器補充液（俗稱電子菸油），在網路蝦...
台中市民王姓女子購入含有尼古丁成分的電子煙霧化器補充液（俗稱電子菸油），在網路蝦皮網站涉嫌販賣電子菸油給不特定網友，經台中市政府衛生局函送偵辦，台中地檢署今天依違反藥事法起訴王女。圖／本報資料照
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