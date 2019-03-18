嘉義食品工廠工安意外 3名工人蒸汽燒燙傷送醫急救

2019-03-18 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣新港鄉三好屋食品公司今天上午9點多發生工安意外，包括2男1女，共3名員工被蒸汽燒燙傷，研判是製程中熱水蒸氣外溢，3人都是三度的嚴重燒傷。工安意外原因警方正在調查。

受傷的員工是約32歲男性員工，四肢、胸口、背部40%三度燙傷，26歲女性的頭部、雙肩、腰部、右手40%三度燙傷，約36歲男性的臀部25%三度燙傷，3人意識皆清楚，分別送醫院救治。