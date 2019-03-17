遭控700多萬不明財產 2線3警察再獲無罪

2019-03-17 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市警局鳳山分局督察組前警務員陳志興涉嫌包庇電玩，二審認定他收賄200萬、重判21年徒刑；他另遭檢方指控有700多萬元可疑存款，追加起訴公務員財產來源不明罪嫌，不過一審依彰縣議員楊竣程及其他人證詞，認定來自他人的還款、分紅等，判陳無罪，檢方提上訴後，二審維持原判，仍可上訴。

檢方起訴指出，偵辦陳志興涉收受轄內經營賭博性電子遊藝場的業者的賄款時，調閱他金融帳戶，發現他郵局的薪資轉帳戶頭，除了正常薪資匯入外，在他涉收賄犯罪的那段期間，存款增加442萬元，另他提前繳出房貸310萬元，都無法交代金錢來源。

陳志興表示，郵局442萬元部分，曾借給楊竣程300萬元、借給一間公司270萬多元及借給林姓友人30萬元等，率續收到還款，另收到一間公司匯入30萬，是因他介紹洪姓女友去接負責人，洪女給他的紅利；房貸則是他自有存款，加上標互助會得到的資金。

楊竣程出庭證稱確實向陳借300萬元，一審合議庭將證詞比對匯款金流吻合，加上其他證人說的都符合常理，判陳志興無罪。