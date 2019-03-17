男假釋期酒駕求情成功 法外開恩免再關7年

2019-03-17 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄陳姓男子因毒品案入獄12年，去年7月假釋期間卻涉嫌酒駕，一審依公共危險罪判他3月徒刑，他面臨將被撤銷假釋、回籠服完剩下7年2月刑期，家庭恐再次破碎，上訴期盼能法外開恩。高雄地院審理認為，陳假釋出監後努力賺錢照顧前妻及孩子，也答應捐20萬做公益，鼓勵他繼續更生，撤銷原判同意免刑，仍可上訴。

判決指出，陳姓男子2018年7月12日在新興區某KTV飲酒歡唱，從凌晨4點半到早上8點，結束後他騎機車行經忠孝一路因沒戴安全帽被臨檢，呼氣酒測值達每公升0.32毫克，遭依法送辦起訴。

陳姓男子一審遭判3月徒刑、得以易科罰金，但他擔心的是，曾因毒品案服刑12年，若酒駕判刑定讞，假釋將撤銷、須入獄服完剩餘7年2月刑期，遂提上訴指出案發時他想將機車遷移50公尺距離，貪圖方便才用騎的，且他假釋出獄後已改過自新，認真工作照顧家庭，若再回去關7年多，辛苦建立的家庭恐再次破碎，「只要不會撤銷假釋，我願意接受任何方式處罰」。

合議庭認為，陳姓男子2017年11月10日假釋出監付保護管束，都按時向觀護人報到，也沒涉其他刑案，受雇串燒店當廚師；前妻也證稱他努力賺錢照顧母子、岳父，讓家庭不至於破碎，前妻出庭指陳「上班很正常，平時也沒有喝酒習慣，薪水都用在小孩身上」，替他請求再給機會。

陳的雇主出庭說他表現良好，準備升為副主廚；陳的周姓友人更保證他有悔改，並願借錢給他繳納公益捐，陳於審理期間捐20萬匯給犯保協會高雄分會。