司機手腳不乾淨 國光客運耗2年半打官司討回300元

2019-03-17 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



國光客運前新竹站陳姓司機，2016年9月15日趁著車上無人時，遮住監視器再用噴槍、鐵絲，勾出車上投幣箱內的300元，刑事部分去年7月被依竊盜罪判拘役20天；國光客運認為商譽受損，連同車資損失向陳提民事求償2萬元，但法院認為陳行竊只侵害對方財產權，日前判他賠300元。

國光指控，陳當天下午1點多趁著則上無人時，先用拭布遮住車內監視器，並持空氣槍朝投幣箱底部噴氣，再用鐵絲將內部紙鈔勾出，竊得300元車資，經提告後陳遲遲未償還，也沒和公司達成和解，刑事部分法院依竊盜罪判他拘役20天，得易科罰金2萬元。

國光並提民事求償，認為陳行竊除了造成營收虧損，也導致商譽損失，連同遭竊的300元和商譽損失等，一共向陳求償2萬元；但陳則說，自己只有拿300元，為何要賠償2萬元，認為並無損害國光客運的商譽。