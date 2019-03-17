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這裡的勞工超樂意週六加班 工資還不到大陸一半

司機手腳不乾淨 國光客運耗2年半打官司討回300元

2019-03-17 17:31聯合報 記者曾健祐╱即時報導

國光客運新竹站陳姓司機，2016年9月15日趁著車上無人時，遮住監視器再用噴槍、鐵絲，勾出車上投幣箱內的300元，刑事部分去年7月被依竊盜罪判拘役20天；國光客運認為商譽受損，連同車資損失向陳提民事求償2萬元，但法院認為陳行竊只侵害對方財產權，日前判他賠300元。

國光指控，陳當天下午1點多趁著則上無人時，先用拭布遮住車內監視器，並持空氣槍朝投幣箱底部噴氣，再用鐵絲將內部紙鈔勾出，竊得300元車資，經提告後陳遲遲未償還，也沒和公司達成和解，刑事部分法院依竊盜罪判他拘役20天，得易科罰金2萬元。

國光並提民事求償，認為陳行竊除了造成營收虧損，也導致商譽損失，連同遭竊的300元和商譽損失等，一共向陳求償2萬元；但陳則說，自己只有拿300元，為何要賠償2萬元，認為並無損害國光客運的商譽。

法院調查，陳竊取300元時並無其他民眾在場，可見沒有被乘客目睹，加上陳「行竊」也不算執行業務行為，和國光客運從事的業務無關連，所以陳除了侵害國光的財產權外，並沒有侵害商譽之虞，認為國光再請求賠償剩下的1萬9700元無據，予以駁回，判陳得賠償300元。

國光客運示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
國光客運示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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國光客運竊盜新竹
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