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男大生交國一女友「只牽手擁抱」 胸罩留口水還是GG

2019-03-17 16:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄李姓男大生4年前遭控涉交往13歲小女友，多次帶回家發生性行為，他堅稱「只有牽手跟擁抱」，少女指認有性行為不過證據不足，但檢警反而在少女胸罩內左、右側內緣驗出李的DNA，高雄地院認定李有吻胸，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判6月徒刑，易科罰金18萬元，可上訴。

檢方起訴指出，李姓男子於2015年11月間透過聊天軟體「BeeTalk」認識就讀國一的少女，隔年6月就發展成男女朋友關係，不過2016年底少女爆出另和呂姓男子性交，李陪小女友去報案時，她提供胸罩當證物，刑事局卻驗出李的DNA，少女才說出和李交往1年多間發生3次性關係，少女母親堅持要告李。

少女證稱，2016年12月22或23日晚間，在李姓男子住處房間內有親密舉動，李有吻她胸部才留下口水；但李卻辯稱「在一起1年多，只有牽手跟擁抱」、「因為好玩咬她的胸罩」，合議庭採信少女證詞，考量雙方已和解，輕判李6月徒刑。

由於少女也供稱，李姓男子2016、2017年間分別帶她回他父親或母親的家發生性行為，不過相關證詞不一，也沒有其他事證，包括李涉吻胸那次，只有驗出DNA的胸罩，無法進一步證實性交，合議庭皆判無罪。

李姓男大生涉嫌親吻國一女胸部，高雄地院依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判6月...
李姓男大生涉嫌親吻國一女胸部，高雄地院依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判6月徒刑，易科罰金18萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
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性行為DNA
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