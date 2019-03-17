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沒給漱口就酒測 警察取締瑕疵讓他獲判無罪

2019-03-17 15:30聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園潘姓男子2017年7月8日吃泡過酒類的檳榔開車回家，遭警方攔查測得呼氣值每公升0.27毫克，被依法送辦、起訴；審理時潘喊冤說沒喝酒，酒測前警方也沒給漱口，法院認為，員警明知潘吃檳榔，確沒給漱口或詢問服用時間，取締過程有瑕疵，判處潘無罪。

大園警分局當晚8點多攔查潘，測得呼氣值每公升0.27毫克；但潘否認酒駕，辯稱下午都在嚼檳榔，當時被攔停後嘴裡還在吃，吐掉5分鐘警察就對他酒測，數值會超標應該是檳榔中有添加酒類的緣故，當時也有和警方告知，但對方回說「沒影響」，施測前也沒給他漱口。

法院認為，潘受測前已明確告知警方有嚼檳榔，但員警未詢問其飲酒或「其他類似物」結束時間，也沒提供漱口就施測，審理時陳姓員警也自稱有違反程序。

另法院勘驗警方秘錄器，發現潘當時問「我吃檳榔，怕會有影響」，員警則回「不會、不會」，直到數值出現後，警方又問「有沒有喝？沒有喝怎會0.27？」潘則表示「我只有吃檳榔」，但警方遂稱「沒關係，吃檳榔而已」，就隨即開單舉發。

法院認定，警方沒進而詢問潘飲酒結束時間是否距離檢測已達15分鐘以上，或告知可在漱口或達15分鐘後再檢測，加上潘一開始就說有吃檳榔，員警仍沒有依規定要求詢問受測者，服用「其他類似物」結束時間，並給予漱口或休息，取締過程中顯然有瑕疵。

因此，潘雖被測得酒測值每公升0.27毫克，僅略超過法定標準0.25，有可能剛食用含酒類檳榔導致，認為檢警舉證不充足，判處潘男無罪。

酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
酒測攔檢示意圖。圖／報系資料照
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警察酒駕超標
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