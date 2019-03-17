珍稀保育猛禽塞鴿舍養 構成累犯但不用加重其刑

2019-03-17 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園黃姓男子2016年7月在工寮鴿舍內飼養1隻2級保育類猛禽「大冠鷲」，違法干擾野生動物生存模式，去年5月24日遭送辦後檢方依野生動物保護法起訴他；而黃2015年雖有酒駕前科構成累犯，但法官認為前、後案性質截然不同，依大法官第775號解釋認為不該加重其刑，判他拘役5天。

大冠鷲是中低海拔常見的猛禽，又稱「蛇鵰」，經農委會公告為第2級保育類野生動物，分機於學術研究或教育目的，在保率類野生動物之族群未超過環境容許量前，未經主管機關許可，不得騷擾、虐待或其他用途。

但檢警調查，黃從2017年7月起，就因為受到暱稱「阿田」的朋友託付，替他在工寮鴿社中飼養這隻大冠鷲，違法限制牠活動範圍，干擾野生動物爭長生存模式，導致大冠鷲和自然生態環境隔絕，直到去年5月24日被警方當場查獲。

訊時黃坦承犯行，另他曾因酒駕遭判刑5個月，2015年5月執行完畢，這次再犯野生動物保育法，5年內再犯已經構成累犯。

但法院考量，黃前案屬於公共危險罪章不能安全駕駛罪，與本案違反野生動物保育法之性質截然不同，經綜合相關事證，與黃本件犯案情節，認為若以黃這次犯案當作構成累犯並加重刑度，會讓他所受刑罰超過應負擔的罪責，所以依司法院大法官第775號解釋，不予加重其刑。