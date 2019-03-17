前女友另結新歡 員警恐嚇踹門判拘役

2019-03-17 14:08 中央社 台北17日電



台北市陳姓員警，不滿前女友分手後另結新歡，涉嫌以臉書私訊恐嚇，並帶人前往前女友住處踹門。台北地方法院審理後，判處陳姓員警拘役60天，可易科罰金。

判決指出，陳男與前女友王姓女子在民國106年10月間分手。陳男去年4月5日得知王女另結新歡，心生不滿，翌日凌晨以臉書私訊傳送「跟我說那個混帳混哪的」、「我要砍他」、「我要他哭著求我」等文字給王女，讓王女心生恐懼。

判決表示，陳男傳完訊息後1小時，戴著7、8個人前往王女台北市住處，要求王女開門遭拒，隨即踹踢大門，並持滅火器砸門，導致大門門鎖鬆脫、門框及門板破損，王女報警處理。

陳男偵查時表示，因得知王女新交了男友，喝酒後一時情緒失控，才會傳送私訊及去王女住處找她。檢方依恐嚇、毀損等罪起訴陳男。

案件審理期間，陳男坦承犯行，並當庭表示願賠償王女新台幣20萬元，但王女堅持不收，不願和解。台北地方法院簡易庭依恐嚇、毀損等罪判處陳男拘役60天，可易科罰金。

檢方不服，認為陳男有警員身分，他的犯行惡性及犯罪情節均非輕微，且犯後未與王女和解，犯罪態度也非良好，量刑過輕，提起上訴。

合議庭認為，陳男在審理期間當庭起立向王女鞠躬道歉，還表示同意將賠償金額提高到25萬元，可見已經努力想促成和解，並非毫無悔過。

對於陳男身為警員犯罪、判決過輕的主張，法院指出，量刑應以行為人的「行為責任」為基礎，換言之，被告的「思想」、「感情」、「性格」、「人格」及「身分」等因素均不得作為加重量刑的依據，頂多當作參考，因此駁回上訴。