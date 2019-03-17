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不滿判決朝法官潑水罵恐龍 還恐嚇走路小心不要被車撞

2019-03-17 13:00聯合報 記者曾健祐╱即時報導

劉姓男子不滿桃園地方法院簡易庭判決，去年7月9日開庭時朝法官葉作航潑水，大罵「恐龍法官欺壓百姓」、「你又不是包青天」大聲干擾法庭秩序後，又朝葉恫稱「你走路小心不要被車撞」，雙方吵得不可開交，審判被迫中斷劉也被逮捕送辦；檢方依恐嚇等罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，劉（50歲）當天下午3點多在逃院地院簡易庭第4法庭內，正要開終止結清銀行帳戶事件，但劉因不滿前案的判決，大聲朝法官葉作航辱罵「看這恐龍法官欺壓百姓」、「那個位子是包青天坐的，你有什麼資格坐」，「你有沒有讓父母羞辱」等語。

隨後劉又拿起桌上的寶特瓶，二話不說用力朝葉潑灑，所幸葉快速閃躲，水漬濺到後方牆壁、電腦，葉則口頭警告，請他冷靜不可藐視法庭，但劉情緒激動再度大聲咆哮說「你走路小心，就不要被車撞」等語，葉也氣得摔審理案卷，大聲警告他藐視法庭，要求法警立刻逮捕。

葉作航當時甚至怒吼到沙啞，哽咽說自己認真審案，這麼辛苦到底是為了什麼，最後情緒緩和語重心長對劉說，如果你那麽有道理，為何依法救濟仍遭駁，那麼多人不支持，並表示因為騷動無法繼續開庭，諭知言詞辯論中止。

劉當下被依妨害公務逮捕，檢方訊時他坦承潑水，但否認恐嚇，辯稱說自己講「你走路小心，就不要被車撞」，是要提醒法官走路小心，並沒有要恐嚇對方的意思，但葉指證歷歷，還有現場錄影畫面佐證，檢方不採信其辯詞。

檢方認為，劉同時涉犯法院組織法中妨害法庭秩序、刑法侮辱公務員、恐嚇等罪嫌，應從重依恐嚇論處，偵結依法將他向法院聲請簡易判決處刑。

而當時事發後，桃園地院也發新聞稿，表示當事人如對訴訟程序有疑義，務必理性循法定途徑提出救濟，劉男當庭朝法官潑水、出言恐嚇、咆哮，藐視法庭行為已嚴重觸法，並嚴正譴責其暴行。

此外，因為發生法官遭當庭潑水事件，桃園地院大門法警在民眾進入時，除了例行安檢若發現有攜帶水瓶，也會特別要求當場試飲，直到確認內容物安全後才會放行。

劉朝法官潑水、咆哮，還稱「你走路小心不要被車撞」，檢方依恐嚇罪起訴向法院聲請簡易...
劉朝法官潑水、咆哮，還稱「你走路小心不要被車撞」，檢方依恐嚇罪起訴向法院聲請簡易判決處刑。圖／報系資料照
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恐嚇恐龍法官妨害公務
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