消防小隊長酒後性侵正妹女隊員 免職關12年賠409萬

2019-03-17 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓男子2015年間在台中市消防局擔任小隊長時，涉嫌酒後傳「強你」、「插你」等騷擾簡訊給隊上年輕的女隊員，還侵入備勤室內強吻女隊員，並強制性交得逞；一審審理時，李遭依強制性交罪，判10年徒刑，李不服上訴二審，因合議庭認他惡意脫產，且否認犯行，改判12年徒刑，褫奪公權6年，李也在一審判刑時，遭台中市消防局祭出免職處分，女隊員事後提民事求償，一審判李需賠409萬餘元。

判決指出，李姓男子在台中市消防局某分隊擔任小隊長期間，在2015年10月30日晚間，與隊員聚餐時，先對年輕貌美的女隊員不斷勸酒，還要女隊員「多喝一點」、「我比較好下手」，待女隊員回到備勤室後，他又以通訊軟體LINE傳送「強你」、「插你有什麼條件」等訊息騷擾，接著在凌晨3時許，侵入女隊員的備勤室，強吻女隊員，還以生殖器、手指侵入女隊員下體。

女隊員事後報警，因女隊員的大腿、內褲都驗出李的DNA，一審李遭依強制性交罪，判10年徒刑，李不服提出上訴，在二審審理時，李將名下土地脫產給家人，且審理時否認涉案，辯稱內褲上的DNA是被口水噴到的，二審合議庭認定李犯後態度惡劣，改判12年徒刑，褫奪公權6年，李也在一審審理結果出爐後，遭台中市消防局免職。