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經濟艙開賣臥鋪！ 8200元起就能爽躺整排座位

2500元買到高一少女初夜 6旬阿伯爽完就被告了

2019-03-17 12:22聯合報 記者曾健祐╱即時報導

鄭男花2500元和15歲少女在車上性交易，遭檢方依法起訴。示意圖／ingimag...
鄭男花2500元和15歲少女在車上性交易，遭檢方依法起訴。示意圖／ingimage
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桃園鄭姓男子得知隔壁的15歲少女缺錢，佯稱要介紹性交易對象給她，去年3月15日卻載她到偏僻產業道路發生性行為，並塞了2500元想了事，女子心有不甘提告性侵；但檢方認為，事發後少女收錢又沒立即報案，難認違反其意願，但仍依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴鄭。

檢警調查，鄭男（62歲）因為鄰居關係認識少女，聊天過程發現她想找工作賺錢，就自稱可以替她找性交易對象，並藉著要買東西理由開車載她出門，結果一路開往海邊的偏僻產業道路。

鄭停車後才向少女說，自己就是想和她性交易的那個人，結果雙方就在後座發生性行為，事後鄭也拿了2500元給對方，但少女越想越不甘願，回家後才向媽媽告知，並在母親陪同下報警驗傷提告。

鄭起初在警訊時坦稱，有開車載少女去產業道路並性侵，但事後檢察官訊問時，他又改口說，只有用手指性侵。

少女證稱說，有和鄭說自己15歲、念高一，當天對方說要帶她去買東西，結果就被載到永安漁港附近的小路，鄭突然表示要和她性交易，結果就在後座發生性行為。

檢方認為，事發時少女沒有名顯抗拒或求救，也未立刻報警，加上先前答應鄭幫她找性交易對象等，完事後也確實收了鄭的2500元，難認過程中有違反她的意願，但仍依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴鄭男。

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