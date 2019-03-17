短裙OL遭痴漢尾隨強脫內褲欲性侵 房東竟要她解約搬走

2019-03-17 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓女子在設計公司上班，她在上月18日凌晨1時許，返回南區租賃的大樓住處時，遭一名男子尾隨，跟她一起搭電梯，隨後出電梯後，強拉她頭髮，意圖性侵，甚至連內褲都被脫到一半，但因男子無法得逞，隨後離開，李女嚇得報警，警方獲報後，隨即在大樓附近逮捕涉案的張姓男子，張矢口否認涉案，全案依妨害性自主移送後，張遭聲押獲准，李女事後向媒體控訴，案發後房東要她解約搬走，讓她感覺「二度傷害」。

李姓女子向《蘋果日報》投訴，她在上月間被陌生男子尾隨意圖性侵後，沒想到房東得知後沒有安慰，還說「長得太漂亮也是一種麻煩」，隨後還透過仲介要求跟她解約，限期她兩個月搬走，只還給她2個月的押金，讓她感覺受到二度傷害，才會向媒體投訴。

崔媽媽基金會指出，根據《租賃住宅市場發展及管理條例》的規定，房東要提前解約，需有幾個條件，包括房客毀損租賃住宅或附屬設備，不為修繕或相當之賠償，遲付租金或費用，達二個月的租額，經催告仍拒繳，房客未經房東書面同意，將租賃住宅轉租於他人，房東為重新建築而必要收回，及其他依法律規定得提前解約的情況。

崔媽媽基金會表示，若非上述幾項情形，房客被房東要求提前解約，依法可以請求租金賠償。

台中市第三警分局偵查隊調查，李姓女子在上月18日凌晨1時許，在租賃的南區某大樓遭張姓男子（47歲，妨害性自主前科）尾隨進入電梯後，跟著李女一起出電梯，並在梯間涉嫌性侵李女，過程中張將李女壓制在地面上，還不斷將李女短裙掀起，拉扯李女的內褲，但李女不斷反擊抵抗，拉扯約10多分鐘後，張見無法得逞而離開。