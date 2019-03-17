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她逆向騎車判免罰 法官：警躲隱密處蒐證違法

2019-03-17 10:00聯合報 記者林孟潔╱即時報導

一名女子去年騎車逆向行駛台北市貴陽街二段，被員警當場舉發挨罰900元，她不服提行政訴訟，台北地方法院認為，員警選在隱密處執法，又沒開啟警示燈，見路口禁止進入的標誌被路樹遮蔽，應該勸導女子，認為員警舉發程序違法，撤銷罰單，可上訴。

女子去年4月6日晚間騎機車行經貴陽街二段，逆向行駛被警方舉發開罰900元。她不服主張，員警躲在廂型車後方，且沒有開警示燈，用「守株待兔」方式取締違規，已經不合法；現場禁止進入、禁止右轉標誌不明確，還被路樹遮蔽，才導致她誤入，請求法官撤銷處分。

台北市交通裁決所抗辯，路口都有設置標誌，清晰可見，認為女子違規事實明確，請求法官駁回訴訟。

法官認為，當時有一輛廂型車卸貨，臨時停車在員警前方，導致女子視線被遮蔽，沒辦法查覺有員警執勤，可見員警確實在女子的視線死角，屬於在「隱密處」執法。

判決指出，員警在廂型車四周可以輕易選擇其他適合的地方執法，並不用僵化、死守該處執法，可見員警藉由廂型車遮蔽之利，攔查舉發交通違規，又沒有開警示燈，已經違反誠實信用原則，也違反警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項，確實違法。

另外，依現場採證照片，路口禁止進入標誌已經明顯被路樹遮蔽，駕駛人無法清楚分辨，員警本應該依職權通知其他機關協力排除，或是在路口引導駕駛人，施以勸導免予舉發，但現今卻強求駕駛人在無法辨識標誌的情況下遵守，更顯見違反法治國原則要求的誠實信用原則，故撤銷原處分。

騎機車示意圖。本報資料照片
騎機車示意圖。本報資料照片
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北市交通違規罰單
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