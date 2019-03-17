她逆向騎車判免罰 法官：警躲隱密處蒐證違法

2019-03-17 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



一名女子去年騎車逆向行駛台北市貴陽街二段，被員警當場舉發挨罰900元，她不服提行政訴訟，台北地方法院認為，員警選在隱密處執法，又沒開啟警示燈，見路口禁止進入的標誌被路樹遮蔽，應該勸導女子，認為員警舉發程序違法，撤銷罰單，可上訴。

女子去年4月6日晚間騎機車行經貴陽街二段，逆向行駛被警方舉發開罰900元。她不服主張，員警躲在廂型車後方，且沒有開警示燈，用「守株待兔」方式取締違規，已經不合法；現場禁止進入、禁止右轉標誌不明確，還被路樹遮蔽，才導致她誤入，請求法官撤銷處分。

台北市交通裁決所抗辯，路口都有設置標誌，清晰可見，認為女子違規事實明確，請求法官駁回訴訟。

法官認為，當時有一輛廂型車卸貨，臨時停車在員警前方，導致女子視線被遮蔽，沒辦法查覺有員警執勤，可見員警確實在女子的視線死角，屬於在「隱密處」執法。

判決指出，員警在廂型車四周可以輕易選擇其他適合的地方執法，並不用僵化、死守該處執法，可見員警藉由廂型車遮蔽之利，攔查舉發交通違規，又沒有開警示燈，已經違反誠實信用原則，也違反警政署交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項，確實違法。