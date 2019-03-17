人夫染指少女口交又性交 返家遇她父母露餡吃官司

2019-03-17 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市一名已婚的公車司機找少女上摩鐵染指，因載少女返家時，被家長發現吃上官司。示意圖／Ingimage 分享 facebook 台中市馮姓男子擔任公車司機，他因而結識就讀國中的少女，馮在去年9月間邀約少女外出後，載少女到汽車旅館內，在少女同意下，少女替馮口交，並與馮發生關係，但馮在送少女返家時，被少女父母發現，在家長追問之下，少女承認與馮發生關係，家長提出性侵告訴，台中地院審理時，馮承認犯行，但因與家屬達成和解，合議庭判5月徒刑，緩刑3年，並提供80小時的義務服務。

判決書指出，馮姓男子在2017年間擔任公車司機時，認識就讀國中的少女，兩人數次相約出遊，但馮不顧已婚人夫的身分，在去年9月29日邀約少女外出後，將少女載往汽車旅館，並在少女的同意下，將生殖器侵入少女的口腔與下體，因馮載少女返家時，被少女家長發現後，提出妨害性自主告訴。

合議庭審酌，馮是已婚人夫，也知道少女正處身心、人格發展的重要階段，但竟然沒有辦法控制自身的情欲，對性自主、判斷能力都尚未成熟的少女性交，對少女身心都造成負面的影響，案件審理時，馮也承認犯行，因少女家長與馮與達成和解，馮也賠償30萬元給家屬，家長同意給予緩刑，另外少女也在案件審理時替馮求情，不願提出任何告訴。

合議庭指出，因馮沒有前科，且已有悔意，並積極賠償被害少女與家屬，相信經過偵審程序後，已學到教訓，沒有再犯之虞，依對14歲以上未滿16歲的女子性交，判5月徒刑，緩刑3年，並應向指定政府機關，或其他符合公益目的機構、團體提供80小時的義務勞務，緩刑期間付保護管束。