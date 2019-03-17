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黑道談判被打癱 判賠1612萬

2019-03-17 00:13聯合報 記者王長鼎／新北報導

竹聯幫戰堂成員羅姓男子在談判時中彈成癱，新北地院日前判決他可獲賠1612萬元。 ...
竹聯幫戰堂成員羅姓男子在談判時中彈成癱，新北地院日前判決他可獲賠1612萬元。 圖／聯合報系資料照片
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竹聯幫戰堂成員羅姓男子前年為人討債，與混跡新北市三重、蘆洲一帶「三蘆聯盟」的黃姓男子在談判時，一言不合爆發槍戰，羅男中彈下半身癱瘓，黃與其他同夥共五人均被依殺人罪判刑外，民事部分，新北地院判決開槍砍人的黃等三人賠羅一六一二萬餘元，可上訴。

判決指出，前年六月，俞姓女子與黃姓男子（二十八歲）有債務糾紛，俞委託竹聯幫戰堂的羅姓男子和李姓男子等人黃討債；羅男先放話「要治對方這些角頭」，遭回嗆「竹聯幫戰堂VS角頭，被角頭幹掉，就好笑了」，在事先的言語交鋒間已埋下殺機。

隔天凌晨雙方相約三重區重新路談判，雙方均攜帶刀械棍棒、信號彈及改造手槍，一言不合當場開打，其中，與羅同行的李姓男子中槍又遭砍，當場傷重身亡；羅男也被對方人馬砍至不支趴倒在地，對方不但進一步朝羅背部開槍，還開車從羅身體輾壓而過後，揚長而去，導致羅脊柱骨折、脊髓損傷，雖經多次治療，但下半身癱瘓，終身不能康復。

卅七歲的羅姓男子向造成他終身傷害的黃姓男子等三人提出民事求償，包括醫療、看護、勞動能力減損、精神慰撫金等共求償三千多萬元，法官審酌羅終身需要專人看護，及身上受創情況，判賠一六一二萬八五三一元。

竹聯幫角頭
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