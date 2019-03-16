不爽愛車被拖吊 男子直奔拖吊場劫車判刑3月

2019-03-16 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



洪姓男子去年11月23日晚間駕駛轎車外出，因違規停車，台南市警局警員依規定在車門及後行李箱黏貼封條，並移置東區東仁拖吊場保管，他不爽愛車被拖吊，當晚直奔拖吊場，未繳納拖吊費及保管費，直接撕毀車上封條，不顧管理員趨前拍打攔阻，乘隙強行將車子駛離，經警方查獲送辦，台南地院認洪犯隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，處3月徒刑，可上訴。

台南地院法官認為，洪明知所駕的轎車因違規停車，經警員依法黏貼封條並移置拖吊場保管，竟目無法紀任意撕毀封條且未依規辦理領車手續，不顧拖吊場管理員的攔阻，擅自將車駛離，行為已嚴重破壞國家法紀執行的尊嚴性，藐視公權力。

然而，法官審酌洪犯後坦承犯行，年紀還輕，尚未就業，一時情緒激動所為，認他犯隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，處3月徒刑，可易科罰金。

判決指出，洪因違規停車，去年11月23日晚間8時47分許，經市警局警員依規定在該車的車門及後行李箱黏貼封條，並移置東仁拖吊場保管，為公務員職務上委託場方掌管的物品，應依法辦理領車手續後，始得撕開封條，取回車輛。