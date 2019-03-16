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不爽愛車被拖吊 男子直奔拖吊場劫車判刑3月

2019-03-16 23:05聯合報 記者邵心杰╱即時報導

洪姓男子去年11月23日晚間駕駛轎車外出，因違規停車，台南市警局警員依規定在車門及後行李箱黏貼封條，並移置東區東仁拖吊場保管，他不爽愛車被拖吊，當晚直奔拖吊場，未繳納拖吊費及保管費，直接撕毀車上封條，不顧管理員趨前拍打攔阻，乘隙強行將車子駛離，經警方查獲送辦，台南地院認洪犯隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，處3月徒刑，可上訴。

台南地院法官認為，洪明知所駕的轎車因違規停車，經警員依法黏貼封條並移置拖吊場保管，竟目無法紀任意撕毀封條且未依規辦理領車手續，不顧拖吊場管理員的攔阻，擅自將車駛離，行為已嚴重破壞國家法紀執行的尊嚴性，藐視公權力。

然而，法官審酌洪犯後坦承犯行，年紀還輕，尚未就業，一時情緒激動所為，認他犯隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，處3月徒刑，可易科罰金。

判決指出，洪因違規停車，去年11月23日晚間8時47分許，經市警局警員依規定在該車的車門及後行李箱黏貼封條，並移置東仁拖吊場保管，為公務員職務上委託場方掌管的物品，應依法辦理領車手續後，始得撕開封條，取回車輛。

未料，洪發現愛車被拖吊，晚間11時直奔拖吊場，未完成繳納拖吊移置費及車輛保管費等手續，即徒手撕毀貼在車門的封條，再趁出口閘門尚未放下之際，不顧吳姓管理員趨前拍打攔阻，擅自將轎車駛離，吳報警處理，警方則依法送辦。

洪姓男子不爽愛車被拖吊，直奔拖吊場，未繳納拖吊費及保管費，撕毀車上封條，不顧管理...
洪姓男子不爽愛車被拖吊，直奔拖吊場，未繳納拖吊費及保管費，撕毀車上封條，不顧管理員趨前拍打攔阻，強行將車子駛離現場。圖／報系資料照
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