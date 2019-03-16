代理老師不滿解聘 網留言「搶我工作殺你全家」判緩刑

2019-03-16 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市劉姓代理女老遭兩間學校解聘，向教育局陳情後，不滿教育局處理作為，她竟在高市教育產業工會網站留言板，公開留言，接續張貼「你小心，搶我的工作，我要殺你全家」，高市教育局人員瀏覽網站發現，報警處理。橋頭地院審理後，判劉姓代理女老師犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，並應向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機關或團體提供40小時義務勞務，緩刑期間交付保護管束。

橋頭地院判決指出，劉姓女代理教師因為對高市教育局處理她陳情遭高市某國中、國小解聘一事的作為不滿，竟基於恐嚇公眾犯意，去年7月下旬晚間，她在高雄市教育產業工會網站留言板留言。

判決指出，劉姓女代理教師在留言板接續張貼2次「高雄市政府（高雄市教育局）……教育部、高雄市教師會及行政法院，你小心，搶我的工作，我要殺你全家」等字句，國小教職人員、教育局人員瀏覽網站發現，報警處理。

橋頭地院審理時，劉姓代理女教師到案稱，「只是抒發情緒的不滿，沒有實際行動，也沒有能力行動」。