彰化立委補選投票意外 83歲老翁領完票暈倒送醫不治

2019-03-16 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣第一選區立委缺額補選今天投票，下午1時32分在第31號投開票所(頂庄社區活動中心)，一名83歲林姓選民在領完選票後，尚未圈選時突然暈倒，經警員通知救護車送彰濱秀傳醫院，由家人陪同前往就醫，到下午3時30分急救無效。

林姓男子在領完選票後，尚未圈選時突然暈倒，選票由主任管理員收回，對投票計算沒有疑義。