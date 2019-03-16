員警躲著測超速 「舉發程序有瑕疵」法官撤單

2019-03-16 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



何姓男子去年6月10日上午9時騎大型重機車，行經台11線155.8公里處，被測速照相機拍到以86公里速度行駛，超過速限60公里， 經警方製單舉發，台南市交通局裁處罰鍰1800元且記違規點數1點，他主張該處無限速標誌，且無任何員警或執勤車輛在明顯處執法，台南地院依交通違規稽查相關作業規定，認舉發程序有瑕疵，撤銷原處分，可上訴。

案經台東縣警察局台東分局富岡派出所員警製單舉發，何提出申訴，經該局請派出所調查，仍認何違規事證明確，去年8月22日依道路交通管理處罰條例第40條及第63條第1項第1款規定，裁處何罰鍰1800元，並記違規點數1點。何不服，提起行政訴訟。

台南市交通局調查，該路段行車速限為60公里，道路主管機關在台11線北上156.4公里處，設置有速限60公里標誌一面，舉發單位也在北上156.1至156公里處懸掛三角型「照相機」測速取締警告標誌一面，提醒駕駛人依規定速限行駛。另舉發單位在155.8公里處設置移動式三腳架雷達測速儀器，何仍以時速86公里速度行駛，明顯違規，所以依法裁罰。

台南地院指出，依警政署「交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項」明文規定：「以非固定式採證違規時：應著制服，並將違規要件完整攝入，非經主管核 ，不得以便衣執勤」、「執行非固定式測速照相人員須穿著制服，使用非巡邏車輛執勤時，車輛需有明顯標識」。