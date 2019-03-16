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影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

以九彎十八拐聞名的北宜公路，今天在路程指標67.5公里處的大彎道，有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄，車頭重創。

車主身分今天傳出是知名的連鎖藥局通路商，但警方不願證實。

不過，警方調查，自撞車禍疑是因轉彎時操作不當，擦撞路旁護欄，現場無人員受傷，駕駛酒測值為0。

北宜公路67.5公里處彎道，今天上午有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄。圖／翻攝...
北宜公路67.5公里處彎道，今天上午有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄。圖／翻攝畫面
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北宜公路67.5公里處彎道，今天上午有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄。圖／翻攝...
北宜公路67.5公里處彎道，今天上午有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄。圖／翻攝畫面
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北宜公路車禍車主藍寶堅尼
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