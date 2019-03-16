影╱千萬藍寶堅尼北宜公路自撞 車主是知名藥局通路商

2019-03-16 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



以九彎十八拐聞名的北宜公路，今天在路程指標67.5公里處的大彎道，有輛市價上千萬元的藍寶堅尼自撞護欄，車頭重創。

車主身分今天傳出是知名的連鎖藥局通路商，但警方不願證實。