累犯一律加重刑度違憲 適用判決陸續出爐

2019-03-16 15:02 中央社 台北16日電



大法官第775號解釋宣告累犯一律加重刑度違憲，法官在修法前應就個案裁量。適用此解釋的判決已陸續出爐，一名男子酒駕後又犯竊盜，法官即認為雖屬累犯，但無加重必要。

中華民國刑法第47條第1項規定：「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。」

但司法院大法官會議2月22日做出第775號解釋，宣告累犯一律加重最低本刑的規定違憲，法務部2年內須修法；在修法前，法官就個案應依解釋意旨裁量是否加重最低本刑。

士林地方法院2月25日宣判的一件毒品案件，即適用第775號解釋。本案梁姓被告曾施用第二級毒品甲基安非他命，執行完畢後5年內又犯施用第二級毒品罪，法官認為雖構成累犯，但無加重刑度必要。

判決理由指出，梁姓被告犯行屬成癮性的病患型犯罪，並無特別惡性，或因對刑罰反應力薄弱而有加重刑度必要，參考大法官會議釋字第775號解釋意旨，認為不適用累犯加重其刑的規定。

士院3月5日宣判的違反台灣地區與大陸地區人民關係條判決也指出，徐姓男子曾犯毒品罪，執行完畢後5年內又涉嫌安排假結婚，但前後犯罪的罪質並不相同也無關聯性，無加重其刑反映其惡性的必要。

此外，一名藍姓男子曾酒駕被判刑確定，執行完畢後5年內又竊取竹筍。士院在3月6日的判決書提到，本件原本應依累犯規定加重其刑，但考量藍男因貪圖小利偷竊竹筍，無特別惡性等加重刑度必要，不予加重其刑。

但一名有詐欺、竊盜前科的林姓男子，在執行完畢後5年內又犯詐欺罪。承審的士院法官參酌釋字第775號解釋意旨後，認為林男前案、本案都是財產犯罪，罪質相同，如加重法定最低度刑，不致於使「行為人所受的刑罰」超過「其所應負擔罪責」，因此仍依累犯規定加重其刑。