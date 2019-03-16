三蘆大戰被打癱 男子獲賠千萬

2019-03-16 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



竹聯幫戰堂成員羅姓男子前年6月為俞姓女子出頭，向混跡新北市三重、蘆洲一帶，以「三蘆聯盟」大哥自居的黃姓男子討債，事後雙方談判卻爆發槍戰，羅男中彈成癱，隔月俞女也墜樓身亡。新北地院去年7月依殺人等罪判黃男及共犯羅男、吳男及許男和邱男等5人各年6月至20年不等徒刑。民事賠償部分，新北地院日前判處黃男、羅男及吳男3人，需賠償羅男1612萬8531元，仍可上訴。

判決指出，前年6月俞女委託竹聯幫戰堂成員羅姓男子和李姓男子等人向三重、蘆洲角頭黃姓男子（28歲）討債，因羅男放話「要治對方這些角頭」，遭回嗆「上新聞結果是竹聯幫戰堂被角頭幹掉，就好笑了」，因而埋下殺機。

隔天凌晨雙方相約三重區重新路談判，因雙方都有攜帶刀械棍棒、信號彈及改造手槍，一言不合當場開打，李姓男子中槍又遭砍，當場傷重身亡，羅男也被砍不支趴倒在地，對方叫囂「屁股又怎樣」，隨即朝羅男背部開槍，導致羅男脊柱骨折、脊髓損傷併下半身癱瘓，終身不能康復。

羅男因醫療費用14萬3773元、看護費用1856萬9,039元、交通費用10萬9400元、增加生活上之需要6000元、勞動能力減損1413萬2,556元、精神慰撫金300萬元，向黃男等3人請求侵權行為損害賠償。