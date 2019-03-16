藍寶堅尼車頭撞爛 千萬車殘值剩600萬恐報廢

2019-03-16 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台九線北宜公路67.5公里處彎道，今天有暱稱「小牛」的超跑藍寶堅尼車頭自撞彎道護欄毀損。

經查，這輛藍寶堅尼2015年的Huracán RWD Coupè，排氣量為5204西西，全新要價1258萬元。