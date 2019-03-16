沈智慧推修法 強制汽機車配反光背心

2019-03-16 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



上月中旬國道發生男子下車後，遭多車撞擊、輾過，屍塊散落一地；立委沈智慧表示，她將推動修法，比照歐盟標準，汽車需配備兩件反光背心，有事故下車時可提高警覺；台灣機車多，也將納入強制配備範圍。

沈智慧的提議掀起機車騎士討論，有人認為車上配備反光背心立意良好，但真正會穿的人不多，如果像強制戴安全帽，夜間、雨天強制穿反光背心才能騎車，對機車騎士而言恐怕很難接受。

韓姓男子上月在國道發生事故，下車後遭多車追撞、輾過，屍塊散落一地，後來有遺體修復團隊志願協助，為韓男修復屍體；當時同車的女友今在沈智慧陪同下，出面感謝社會大愛。

沈智慧說，國道發生意外時，駕駛下車後相當危險，如果能穿著反光背心，可保護自己安全，對於路過車輛也有警示作用，歐盟以強制汽車出廠時要配備2件反光背心，定期檢查也納入檢驗項目，她要推動修法納入。

沈智慧說，台灣機車騎士多，夜間視線不良，也容易有追撞意外，她也要求機車要配備反光背心，甚至夜間、雨天等視線不良時，騎車要強制穿著反光背心，比照戴安全帽一樣，確保身命安全。