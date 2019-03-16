桃園警察局長帶隊臨檢酒店 宣導共同約制酒

2019-03-16 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府警察局局長陳國進，今天凌晨進帶領中壢分局員警，針對轄內易生治安問題場所展開掃蕩臨檢，並要求業者應自主管理及約制酒駕，共同維護社會治安。臨檢查獲通緝犯2件2人、酒駕1件1人、施用持用毒品1件4人，共計4件7人。

桃園市政府警察局為展現打擊犯罪及約制酒駕決心，由局長陳國進於今天凌晨零到4時，帶領中壢分局60名員警，針對轄內各酒店、KTV、電子遊戲場展開掃蕩臨檢。

警方臨檢時，也向店家發放宣導卡片並提出相關要求：店內不得發生販毒、槍擊或鬥毆情事，店外不准有圍事、酒客、尋仇打架或破壞車輛、公共建築物。另外若客人飲酒，應協助代找計程車或代駕服務，不得歸還車鑰匙讓酒客駕車，若執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免酒後肇事。

臨檢總計查獲通緝犯2件2人、違反公共危險罪0.3mg/L1件1人、施用持有第三級毒品K他命0.25公克1件4人，共計4件7人。局長陳國進表示，警方維護治安的決心不容挑戰，未來將繼續秉持保障合法、打擊不法的理念，持續臨檢掃蕩各易生治安問題場所。