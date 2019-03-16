男子國道被撞成碎塊 志工大愛修復遺體

2019-03-16 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



上月中旬韓姓男子在國道恐慌症發作，下車後被撞又遭10多車輾過，屍塊散落一地，同車的陸姓女友當場目擊；有遺體修復團隊發揮大愛，免費為韓男修復遺體，女友今天在立委沈智慧陪同下出面，她說遺體修復完成當晚，就夢到男友託夢，表情安詳沒有傷痕，感謝社會大眾的愛心。

上月11日清晨，韓姓男子從國道開車北上到王田與南屯路段，因恐慌症發作自撞內側護欄，他把車停靠路肩休息後，打算由同車女友接手駕駛，他下車後遭撞擊，隨後有10多車輾過遺體，屍塊散落一地。

同車的陸姓女子說，當時停靠路肩休息5分鐘後，她還在打電話報警，聽到「碰」的一生，就看到男友躺在國道上，好多車接著輾過屍體，她親眼目睹當場崩潰，只顧著保護屍體。

陸姓女子說，遺體被撞成碎塊，只有一隻手是完整的，要修復屍體估計得花15萬元，她付不出錢來，有遺體修復團隊志願協助，花了3天、動員10多人，把男友的遺體從碎塊修復完成。

「他要讓我知道，他對遺體修復得很滿意。」她說，修復完成的當晚，她就夢到男友現身，表情很安詳，身體完整沒有傷痕，穿著事發當天的卡其上衣、深色長褲，男友出現幾秒鐘，隨後就消失。