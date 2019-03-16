蓋鳥籠鋪石階梯 媒體人李濤被鄰居控占用土地

2019-03-16 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



李濤被鄰居控占用土地。聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市三芝區日前有男子向警方報案鄰居侵占土地，在自己地上蓋起鳥籠養孔雀，要求拆除卻還被恐嚇，而這名鄰居正式資深媒體人李濤，可是李得知被指控後，卻喊冤稱10多年前早就口頭獲男子同意蓋鳥籠，不知為何近日會被他反咬，是警方通知製作筆錄才知道被告了。

郭姓男子上月28日向警方報案自己位於三芝區櫻花山莊的土地部分遭人侵占，而對方正是資深媒體人李濤，1月初僱請工人直接在他的土地上擴建大型鳥籠養雞、孔雀，並且鋪設石板階梯及庭院造景燈，還在施工時傷及到該處生長的樹木，讓郭對於李十分不滿，告上警局。

但李濤本人獲知後卻大感意外，表示自己在該處設置鳥籠已有10多年時間，當初就是經由郭姓鄰居的同意才會借用一部分沒有在使用的空地，而且去年10月颱風來襲前還有僱請工人來固定鳥籠，當時也有進行溝通過。

而郭還不滿為何李濤在櫻花山莊的違建陽明山國家公園管理處都不管，「他家上方玻璃屋、欄杆也是違建，為何政府都不管，我修整石牆卻被百般刁難？」，但陽管處則回應，需要透過鑑定才能確認是否為違建。

淡水警分局表示，第一時間已受理郭姓民眾的報案，也有請李男前來製作筆錄說明，但因目前雙方各執一詞，將依法交由檢警再進一步釐清案情，全案依侵占及毀損罪嫌函請士林地檢署偵辦。