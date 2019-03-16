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高市鳳山人口居冠 警針對易肇事12路段取締交通違規

2019-03-16 09:04聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市鳳山區人口數高達35萬9千多人，是高市行政區中人口數最多的行政區，鳳山區交通繁雜，加上地理位置，北面與鳥松區接壤，西面與三民區、苓雅區與前鎮區比鄰，東面、南面則是大寮、小港區等工業重鎮，每到上下班尖峰時段，在重要路段易肇成交通壅塞，鳳山分局配合市警局交通大隊執行加強重點取締違規專案，針對轄區內12路段，加強取締重點違規，減少事故發生。

鳳山警分局列出12個重點路段，與鳳山區2018年十大易肇事路段雷同，另外再增加兩路段，12個重點加強取締路段：青年路、建國路、經武路、五甲一路、五甲二路、光遠路、中山東路、自由路、鳳頂路、中山西路，另外增設兩路段為鳳松路、過埤路。

鳳山警分局交通組分析，鳳山區十大易肇事路段第一的青年路，主要是鳳山區南北向主要道路，第二名建國路，建國路是多車道，也是高雄市民經常往來大寮、屏東的主要道路。

高市警局交通大隊統計2018年全年度有6成交通事故發生在路口，分析事故原因多為民眾行車未遵守交通規則，尤以「闖紅燈」為主。防制交通事故及遵守交通秩序，警察局加強取締重點違規，減少事故發生，符合民眾對交通安全期待。

交通大隊指出，此次加強取締重點違規期程從3月起至5月31日止，重點取締項目「闖紅燈」、「轉彎未依規定」及「違規停車」，包括在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內停車，併排停車，顯有妨礙人、車通行處所停車。

鳳山分局交通組說，警察取締開單是執法的最後手段，還是有賴於民眾養成守法的觀念，減少事故發生。

高是鳳山區光遠路是鳳山區十大易肇路段之一。記者劉星君／攝影
高是鳳山區光遠路是鳳山區十大易肇路段之一。記者劉星君／攝影
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