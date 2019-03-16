布袋鎮岑海里823水災 鑑定布袋港有責任災民求償

2019-03-16 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣沿海布袋鎮岑海里去年823水災大淹水，自救會直指地勢高布袋港洪水灌入，人禍釀災，立委蔡易餘邀集自救會、台灣港務公司布袋管理處及航港局協調，港務公司答應尋求第三方公正機構台灣土木技公會，鑑定災損責任，依比例賠償，日前鑑定結果出爐，依淹水高度摸擬分析，布袋港需負擔22至37%比例災損，岑海里長翁億穎今天說，災民決定向法院提告損害賠償。

港務公司布袋管理處說，台灣土木技公會鑑定823水災災損責任，依淹水高度摸擬分析，需負擔22至37%比例災損，尊重災民求償決定，若法院判定需賠償，將依比例對淹水戶賠償。

蔡易餘表示，823水災造成毗鄰布袋港區海埔地岑海里700戶淹水，淹水平均28至48公分，最高1.3公尺，經協調，航務局及港務公司同意比照101年，嘉市暴雨釀成七二五水災，造成公道一垂楊路工區附近住戶災損求償方式，找公正機構鑑定災損 ，鑑定結果，布袋港需負擔22至37%比例災損，估計每戶可賠1萬至1萬6000元不等，依程序需申請國家賠償或提告民事賠償，採何種方式求償，由災民決定。

「一定要給布袋港教訓！」翁億穎說，日前在長青會協調，依鑑定淹水比例，補償辦法要以法院裁定為基準，災民同意集體訴訟，補償辦法以領到淹水救助金戶數為準，或許處理方式不是讓大家很滿意，但至少讓水災求償有結果。