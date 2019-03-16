陳科名收賄案 關鍵內帳恐爆新北議會集體貪汙

2019-03-16 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



民進黨新北市議員陳科名涉嫌賄護航建商加速取得建照，再透過土方業者承攬建商的土方清運工程，從中收取2成利潤，2年來收賄近千萬元，調查局台北市調處日前搜索約談陳科名與蔡姓土方業者，新北地檢署以串證之虞聲押陳科名等5人，法院昨天裁定陳科名收押，蔡姓業者交保2百萬元；新潤建設董事長黃文辰也因涉嫌行賄，被檢方諭令20萬元交保。

據了解，陳科名被收押關鍵，主要是檢調在蔡姓業者公司查扣一本行賄內帳，這本內帳是用電腦繕打，裡面除記載陳科名收賄金額，也記錄未曝光的議員收賄名單，且藍綠陣營皆有，檢方因此以有串證之虞聲押陳科名。

據指出，這本關鍵內帳紀錄議員收賄寫得很直白，無論姓名、金額都很清楚，完全沒用代號遮掩，辦案人員查扣蔡姓土方業者手機解讀比對，發現未曝光議員收賄方式與陳科名幾乎雷同，檢調已將這些議員列為第2波約談對象，新北市議會恐爆集體貪汙，案情持續延燒。

調查局監聽此案超過兩年，起初只是追查新北市政府環保局有公務員包庇清運業者，對清運土方、建築廢棄物的車輛未依處理計畫書內的路線行駛，均未出手開罰，後來發現陳科名在蔡姓土方業者公司插暗股，由陳出面向新北市府施壓，協助新潤建設等特定建商快速取得建照，再由蔡男承攬這些建商的土方清運工程。

蔡姓土方業者為答謝陳科名，約定依承攬的價金分潤兩成給陳，且為避免人多嘴雜，蔡都是直接交付現金給陳，沒有經過白手套，行賄地點有時候在餐廳、有時在陳的辦公室。