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選前之夜不鬆懈 台南警長帶頭拚治安

2019-03-16 00:04聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南二選區立委選舉選前之夜，藍綠各陣營在此最後關鍵時刻，卯足全力造勢催票，台南市警局更選在今夜同步擴大臨檢警察局長黃宗仁親自督陣，他強調，台南不會讓第一線員警以血肉之軀去拚命，而是動用治安會報所有力量，以政府公權力共同對付不法，打擊街頭暴力犯罪。

台南市第1、2、3、5、6分局及永康、歸仁分局，15日晚10時起同步執行擴大臨檢專案勤務，局長黃宗仁、副局長許世旻、李政曉、主任秘書蔡丁賢、警政監黃光榮等人分赴第5、第2、永康、第1及歸仁分局主持勤前教育，總計動用280名警力，強勢臨檢54處治安顧慮場所，全力查緝槍、毒及酒駕，展現淨化治安決心。

局長黃宗仁說，為防制街頭暴力，去年5月已研訂「打擊糾眾滋事強勢作法」，拍攝模擬狀況實警演練影片，列入常年訓練與勤前教育教材，加強訓練員警處置能力，並強勢約制治安顧慮的特種行業業者不要違法；一旦違法，立即運用第三方警政嚴格取締，執行迄今已有相當成效。

勤教結束後，第5分局長陳錦文隨即率分局警力62名及保安大隊特殊警力，針對轄內舞廳、遊藝場及酒店等易發生衝突或鬥毆處所，加強威力掃蕩臨檢，優勢警力集結行進，充分展現警察維護秩序決心。陳向業者及從業人員宣導善盡自主管理及通報的責任，嚴禁有販毒、槍擊、鬥毆等情事；同時要求代客泊車服務者，發現酒客飲酒後，不得讓其駕車，應協助代叫計程車或代駕，不可將鑰匙歸還任其酒後駕車。

市警局指出，面對市民淨化治安的期待，要求員警執法應強而有力，積極解決治安問題，遇有街頭暴力狀況，應運用「快、鳴、集、一、制、逮」強勢作法口訣，迅速控制現場，展現公權力，並注意員警個人執勤安全。另要求各項擴大臨檢勤務，務必依轄區治安狀況妥適規劃，並在不影響員警正常勤休之前提下，切實執法，要求業者負起自主管理責任，共同約制不法。

台南市警局長黃宗仁強調，台南不會讓第一線員警以血肉之軀去拚命，而是動用治安會報所...
台南市警局長黃宗仁強調，台南不會讓第一線員警以血肉之軀去拚命，而是動用治安會報所有力量，以政府公權力共同對付不法，打擊街頭暴力犯罪。記者邵心杰／攝影
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台南市警局今晚同步執行擴大臨檢專案勤務，全力查緝槍、毒及酒駕，展現淨化治安決心。...
台南市警局今晚同步執行擴大臨檢專案勤務，全力查緝槍、毒及酒駕，展現淨化治安決心。記者邵心杰／翻攝
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第5分局長陳錦文向業者及從業人員宣導善盡自主管理及通報的責任，嚴禁有販毒、槍擊、...
第5分局長陳錦文向業者及從業人員宣導善盡自主管理及通報的責任，嚴禁有販毒、槍擊、鬥毆等情事。記者邵心杰／翻攝
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