同為警友會員他性侵她 被害人請求損害賠償

2019-03-15 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民「阿隆」（化名）與婦人「小美」（化名）均為警友會成員，3年前他至她家敘舊，他提議喝酒，趁她酒醉意識不清趁機性侵害得逞，一、二審均判刑4年，目前三審審理中。被害人「小美」及其夫請求損害賠償，他辯稱是合意性交，台中地院不採信，判他賠償被害人及其夫共75萬元。可上訴。

法官審酌，「阿隆」與她相識多年，竟不顧朋友情誼，僅為滿足一己性慾，利用被害人酒醉意識不清而處於不能抗拒狀態，性侵害被害人，致使被害人身心健康嚴重受創，予以判刑。

判決書指出，「阿隆」與「小美」均為警友會成員，雙方家屬互有往來，3年前他前往「小美」家敘舊，兩人先在客廳泡茶、聊天，他提議喝酒，她拿人參酒、鹿茸酒招待。

他見她酒醉意識不清，趁機性侵害被害人得逞，犯後駕車離去，被害人次日清晨甦醒沐浴後，見乳暈及頸部有多處瘀傷，且小便時產生痛感，始驚覺遭受性侵，遂向警方報案。一、二審依乘機性交罪將他判刑4年，目前三審審理中。

被害人及其夫請求損害賠償。「阿隆」否認不法，辯稱他與對方為中年人，並非情竇初開少年男女，故有聚餐聊天及獨處飲酒之舉，當日因氣氛良好，他乃提議飲酒，她欣然同意，其後因她表示肩頸痠痛，他遂幫她按摩，始因酒精催化及肢體接觸之親密舉措下，兩人一時失去理智而合意性交。

「阿隆」又說，其後「小美」因心生羞恥、羞愧及不安情緒，加以擔心他可能將二人發生性關係一事，向他人告知，而有被她丈夫質疑之可能，因而反悔及為避免自身受丈夫責難，因而對他提告，不符合犯罪侵害成立要件。