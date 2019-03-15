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他有身心障礙 賭債簽的本票該還嗎？法院這樣判

2019-03-15 22:06聯合報 記者陳俊智╱即時報導

患有精神分裂症的林姓男子，因賭博輸錢，向莫姓男子借錢還債而簽下380萬元本票，但事後只付了15萬元，還興訟主張本票債權不存在；案經新北地院板橋簡易庭判審理，林男一審被判敗訴，他不服結果再上訴，最後仍被新北地院駁回。全案仍可上訴。

林男指稱，自己是中度精障人士，無法正確處理事務，莫男明知情況，仍故意誘拐他賭博，導致他賭輸欠債，還以暴力方式脅迫他簽下本票。他主張債務是賭博衍生，依法應屬無效，並指雙方經姐姐居中協調後，以簽立切結書和解，對方不得再持該本票行使權利。

莫男則反駁，林男確實因為賭博輸錢而找他周轉，但賭債並不是與他對賭而產生。此外，林男雖稱自己患有精神疾病且被法院裁定輔助宣告，但其精神鑑定和被法院宣告都是簽立本票之後的事，本票並無瑕疵。

莫男也說，林男是從2013年11月到2014年2月陸續向他調借現金，每次數十萬元不等，由於資金也是向他人周轉，所以為確保債權能獲清償，才會要林男簽下本票。簽本票當天，林男二話不說就開立，還連聲感謝，如今卻指控脅迫，實不足取。

法院調查，雙方雖簽有和解書，但雙方僅合意刪除「經雙方協調由債務人上班領取薪資中慢慢償還」部分內容，林男指稱對方已拋棄債權，顯然是過度解釋字面文義。

法院認為，林男是2014年2月簽立本票，7月才到醫院做精神鑑定，8月才被裁定輔助宣告，認為不能以簽立本票之後的鑑定和宣告，論述簽立本票當時的精神情況。此外，雖有錄音譯文証明林男積欠莫男的錢是賭博所欠的賭債，但內容未曾提及是2人對賭而產生的，由於無其他證據，最後認定林男主張無理由。

患有精神分裂症的林姓男子，因賭博輸錢，向莫姓男子借錢還債而簽下380萬元本票，但...
患有精神分裂症的林姓男子，因賭博輸錢，向莫姓男子借錢還債而簽下380萬元本票，但事後只付了15萬元，還興訟主張本票債權不存在。示意圖／Ingimage
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賭博新北債務
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