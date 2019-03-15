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沒「野狗出沒」告示遭咬國賠敗訴 聲請釋憲不受理

2019-03-15 21:33聯合報 記者王宏舜╱即時報導

周姓男子行經重新橋計程車服務中心，遭狗咬傷，掛急診並打狂犬疫苗，他認為新北市政府動物保護防疫處沒在此處設立告示牌、警告會有野生動物出沒，而司法院釋字469號指「人民之自由或權利因公務員違法執行職務行使公權力、怠於執行職務或因公有公共設施之設置管理有欠缺而受侵害時，得依法律請求國家賠償」，求償4萬元。周敗訴確定，他聲請釋憲，大法官第1490次會議議決不受理。

周2017年5月16日近午，路過重新橋下的計程車服務站時，遭狗咬傷小腿。周稱，當時被流浪狗「群攻」，急診後5次回診，因傷口疼痛，只能靠他人攙扶步行，他看到狗都會驚恐，一聽到狂犬病潛伏期長達7年，惶惶不安。

憲法第24條規定「凡公務員違法侵害人民之自由或權利者，除依法律受懲戒外，應負刑事及民事責任。被害人民就其所受損害，並得依法律向國家請求賠償。」。周認為新北市府捕捉野狗不力，野狗追咬腳踏車、機車、市民時有所聞，市府卻沒豎立告示牌、處理野狗問題，才害他被咬。

新北市政府動物保護防疫處表示，無論設告示牌或「積極捕捉野狗」，都沒辦法防免事故發生，且案發地點的人很多，一年卻只有這一件犬隻傷人的事，實在是偶然，沒有國賠之理。

板橋簡易庭認為新北市動保處既沒有捕捉野狗的法定職務，也就沒有消極不作為可言，判周敗訴。周上訴新北地院，仍遭駁回確定。

周認為終局判決有違憲之虞，聲請釋憲。但大法官今認為周只是對法院認事用法當否爭執，沒具體指摘判決適用的法令如何牴觸憲法，不合大法官審理案件法規定，決議不受理。

不過大法官詹森林則提出不同意見書，他認為野狗雖難管制、抓不生抓，也可能造成人民的損害，如果要求主管機關一概負責，會增加很多負擔，也不符合效率，但不是沒有折衷之道。詹認為，如果在人煙稀少處被咬，就難要求國家周密的保護，但主管機關若是在如果是在人潮聚集、且可預見會有野狗咬人之處無作為，人民當然能要求國賠，本件應該受理。

周姓男子遭狗咬傷，他認為新北市政府動物保護防疫處沒在此處設立告示牌、警告會有野生...
周姓男子遭狗咬傷，他認為新北市政府動物保護防疫處沒在此處設立告示牌、警告會有野生動物出沒，提國賠但敗訴。周聲請釋憲，大法官第1490次會議議決不受理。示意圖與本新聞無關／民眾提供
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