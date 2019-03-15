莊福文教基金會 揪團「瀕危動物同學會」

2019-03-15 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



透過寓教於樂方式推廣保育動物概念，莊福文教基金會將於兒童節號召全民攜家帶眷齊聚六福村，與莊福文教基金會保育大使宥勝一起參加「瀕危動物同學會」，「童」心協力妝扮動物，為瀕危野生動物發聲。

為鼓勵民眾響應「今日不為，明日瀕危」動物保育理念，只要至基金會官網認購「瀕危動物同學會」公益行動，只要500元內含六福村入園（包含 1 名成人及1名12歲以下學童同時入園）及動物裝扮包等，不僅可在六福村全園趴趴走，還可以參加「動物絹印袋著走」、「動物臉妝彩繪」、「動物面具彩繪」、「保育聯展學生證戳章認證」等豐富體驗活動。

當日還可跟宥勝一起參加「動物狂歡大遊行」及「世紀動物大合照」，共同為保育動物留下最美的畫面。即日起至基金會官網認購，限量號召200組，募得款項將全數作為偏鄉環境教育推廣之用，讓孩子們從認識動物教育踏出保育第一步。

眾多科學家認為地球第六次物種大滅絕已經開始了，根據聯合國生物多樣性大會的評估，物種消失速度比正常速度快上千倍，比起昨天，今天又有將近200個物種滅絕，就在台灣人平均每天滑手機2小時當下，超過16個物種正在永遠消失。有感於全球物種急速滅絕，莊福文教基金會提出「今日不為，明日瀕危」，今年特別選於兒童節(4/4)在六福村舉辦「瀕危動物同學會」公益行動，號召大小保育鬥士一起正視動物瀕絕危機。

於系列公益活動中，將邀請民眾扮妝一日動物，繪上動物臉妝、戴上動物面具、製作環保動物提袋，萌獸齊發全村趴趴走；於下午2點，宥勝將揪大小萌獸們一同遊行，為野生動物生存權發聲。

莊福文教基金會致力於動物保育及環境教育，六福村創園40年以來，全球瀕危物種犀牛繁育成果傲視全亞洲；並成立新竹縣野生動物救傷中心六福村站，協助新竹縣政府救傷在地野生動物，去年更在熱心民眾的即時通報救傷下，見證罕見石虎出沒新竹縣。