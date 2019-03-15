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鄭性澤聲請釋憲 已無罪定讞遭大法官會議不受理

2019-03-15 20:53中央社 台北15日電

鄭性澤被控殺警案獲判無罪定讞前、爭取平反期間，主張法官援引的判例違反法律保留原則，聲請釋憲，但司法院大法官會議認為他已無罪定讞，今天決議不受理。

司法院大法官書記處今天晚間公布新聞資料指出，大法官就聲請人鄭性澤等多件聲請釋憲案開會，決議14件不受理。

鄭性澤主張，以自己被控殺人等罪案件，認為台灣高等法院台中分院、最高法院分別就他當年聲請再審的刑事裁定中，所實質援用的最高法院的7件刑事判例及刑事訴訟法規定檢察總長提起非常上訴等，有違反憲法第23條的法律保留原則、比例原則及正當法律程序原則，因此聲請解釋。

司法院大法官會議指出，台灣高等法院台中分院再審已諭知鄭性澤無罪確定，所以他就判例聲請釋憲，已欠缺權利保護的必要，況且他所爭執的部分，也無法具體敘明相關規定客觀上有何違反正當法律程序之處，因此決議不受理。

鄭性澤被控殺警案，經再審後獲改判無罪定讞後，他聲請每天新台幣5000元刑事補償金，台中高分院去年8月底認為他案發時在現場且持有槍彈，確有違法不當行為，判決他可獲每天4000元刑事補償，他遭押共4322天計算，共可獲賠償1728萬8000元。

此外，周姓男子因在新北巿政府管轄的計程車服務站遭野狗咬傷，興訟請求動保處應負國賠責任敗訴定讞，周認為法院確定終局裁判適用司法院釋字469號解釋，發生疑義，因此聲請補充解釋；大法官多數意見認為，他的陳述，僅是對法院認事用法有爭執，沒有具體指摘確定終局判決所適用的何條法令，有何牴觸憲法之處，因此決議不受理。

大法官鄭性澤司法院
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