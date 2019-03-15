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永靖鄉政壇爆賄選內幕 正副主席選舉傳關鍵票150萬元

2019-03-15 19:23聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年九合一選舉期間，彰化縣永靖鄉已傳出有人為競選鄉民代表正副主席開始先下前金30萬元綁椿，表明選後再給30萬元，因綁椿的2名候選人落選，出現另一組人馬角逐；地方盛傳雙方一再加碼爭取「關鍵票」，價碼追加到150萬元，輸的陣營不滿關鍵票兩邊拿錢，大爆賄選內幕；檢察官以串證之虞聲押4名涉案被告。

今天下午6時，彰化地方法院法官召開羈押庭審理後，裁定女代表的父親詹日新羈押禁見，副主席邱平舜以30萬元交保；據了解，另2名涉案代表邱世明、余秉峰都否認收錢，因無具體事證，法官裁准各以10萬元交保。

詹日新經營養生事業有成，一心想從政，2014年間競選鄉民代表並以高票當選，但被檢警調查獲以價值達5000元的養生禮盒向鄰長買票綁椿，彰化檢方偵查後依買票賄選票起訴，並提起當選無效之訴。

法院審理期間詹日新認罪，法官判刑1年8個月，褫奪公權4年，宣告緩刑；事後，詹日新仍難忘政壇，去年由女兒代父再戰，又以高票當選，他原有意安排女兒角逐副主席，因有綁椿的代表倒戈，他女兒退出正副主席選局，如今再涉正副主席賄選案被羈押，恐難善了了。

永靖鄉民代表會有11名代表，去年12月25日宣誓就職後選舉正副主席，無黨籍林大福、邱平舜再度搭檔競選連任；新當選的無黨籍代表詹雅婷拉攏民進黨籍代表魏碩衛，搭檔角逐正副主席。開票後，林大福、邱平舜兩人都以6票比5票當選連任；因正副主席是具名投票，有人倒戈的傳聞在選後證實，並在地方傳開。

據透露，去年九合一選舉期間，傳出有人開始為正副主席選舉綁椿，涉嫌先下前金30萬元，並表明後謝是30萬元；因有2名拿到前金的候選人意外落選，形勢丕變，出現有另一組人馬搭檔角逐正副主席。雙方極力加碼拉攏「關鍵票」，這名代表涉嫌兩邊拿錢，收到一邊的105萬元後，另一邊再加碼到150萬元，這項傳聞在正副主席選舉前，已鬧得沸沸揚揚。

昨天彰化檢方指揮彰化縣調查站和員林偵查隊到永靖鄉民代表會、涉案人員家裡搜索，並帶回多人偵訊。據了解，有涉案代表認罪，說出內情後轉為汙點證人，另有涉案的地方人士承認曾幫忙轉交買票賄款給代表，偵訊後都請回。

永靖鄉經營養生事業有成的詹日新4年前競選鄉民代表涉嫌賄選被判刑，獲得緩刑，如今再...
永靖鄉經營養生事業有成的詹日新4年前競選鄉民代表涉嫌賄選被判刑，獲得緩刑，如今再涉及永靖鄉代會正副主席選舉賄選案被羈押。記者何烱榮／翻攝自詹日新的臉書
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九合一選舉賄選
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