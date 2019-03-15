新北市議員陳科名涉貪汙 檢續查行賄對象

2019-03-15 19:29 中央社 新北15日電



新北市議員陳科名涉嫌貪汙案，新北地院以涉案重大且有串證之虞，今天裁定羈押禁見，其餘被告分別以新台幣200萬元至10萬元交保。檢方將續查行賄對象，及有無其他公務員涉案。

民進黨新北市議員陳科名涉嫌向新北市政府工務局施壓，協助建商加快取得建築執照，換取建商委託清運土方。新北市府環保局徐姓清潔隊員，過程中也被查出涉嫌圖利某土方公司，多次放水未開罰單。

新北地檢署指揮調查局台北市調處搜索約談、複訊後，以涉犯貪汙重罪，有串證之虞向法院聲押禁見陳科名等5人。

新北地院召開聲押庭，今天凌晨與上午分別裁定陳科名羈押禁見，徐姓清潔隊員以15萬元交保，與陳科名有關的插股土方公司蔡男200萬元、張男、顏男各10萬元交保。

法院裁定認為，陳科名雖否認收賄、圖利罪嫌，但身為新北市議員，有審核新北市府預算案及監督施政的權限，對工務局行政人員的職務行使有實質的影響力，藉由催辦審照、協調停車位等事項，可讓建設公司因此加速取得相關證照獲得利益。

法院認為，建商因此願意在未經比價或甚至明知陳科名報價高於行情，仍將工程給陳男所指定的廠商承包，陳科名再從中獲取業務獎金、顧問費、股利分紅，因此認定其犯嫌重大。

法院裁定表示，檢方蒐證的監聽譯文顯示，廠商因與陳科名有長期配合關係，且陳男現在仍是新北市議員身分，政府行政人員、廠商對陳男有一定的敬畏。且部份廠商在偵訊時，附和陳男的說法都稱是經過比價才讓被告指定的廠商得標，有事實及相當理由足認陳男有與其他共犯或證人勾串、湮滅罪證之虞，因此裁定羈押禁見、禁止通信。

至於徐姓清潔隊員，法院審理認為，檢方聲請書佐證犯圖利罪嫌疑重大，他對究竟受何人指示不要對違規廠商開罰單，前後供述不一。檢方持續調查所蒐證的監聽中，所提到的對象都尚未到案，本案是否有新北市府其他局處單位公務員涉案仍有待釐清。

法院認為，徐男有串證之虞，但無羈押必要，諭令以15萬元交保，但交保期間，必須對案情保密，不得與共犯或證人聯繫。

至於土方公司顏男已坦承犯罪，他以前也因其他案件不堪施壓而更改供詞，或湮滅事證。本案監聽的商討案情之對象都尚未到案，是否有其他單位公務員涉案有待釐清，諭令以新台幣10萬元具保。

被告蔡男否認涉案，但檢方監聽譯文、行動蒐證中所提及對象、行賄對象都尚未到案，本件收賄案遭查獲後，蔡男立即撥打電話通知某人，有事實認為他有串證之虞，諭令以新台幣200萬元具保。

被告張男雖否認犯罪，但案件中行賄對象尚未到案，法院裁定10萬元具保期間，要求對案情保密，不得與共犯或證人聯繫。