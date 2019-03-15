網售「情慾芳香劑」RUSH禁藥 男硬掰是廁所用的

相關新聞
普悠瑪通聯音檔曝光！司機第一時間沒回報關了ATP2019-03-15 17:58
台科大4樓女廁偷窺被發現 男急跳窗送醫後：我忘了2019-03-15 17:55
女童5年前遭地燈電擊受傷 高灘處：至今每月持續慰問2019-03-15 16:59
惡姨丈虐死5歲女童 彰化地院重判17年2019-03-15 15:54
替建商護航涉貪 陳科名羈押禁見2019-03-15 14:29
肉圓沒加辣家暴案今調解 肉圓父：靜待司法結果2019-03-15 14:09
永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押2019-03-15 13:17
影╱賭氣「要賺大錢」離鄉13年 母往生同鄉警勸回家2019-03-15 12:48
金曲新人獎茄子蛋告有料音樂侵權 兩負責人獲不起訴2019-03-15 11:59
新北議員陳科名收押禁見 法院裁定理由出爐2019-03-15 11:28
莽夫「整個脾氣上來」開車撞死妻 兒求情無期變15年2019-03-15 11:18
環團擋國道4號台中環線豐原潭子段開發 法院：無理由2019-03-15 10:58
新北刑大一夜連破兩職業賭場 賭資逾200萬元2019-03-15 10:54
質疑歐欣水保計畫涉嫌偽造 環團赴南檢按鈴控告2019-03-15 10:53
持衝鋒槍搶合作金庫114萬 換來10年苦牢2019-03-15 10:36
共諜案 周泓旭判刑1年2月定讞2019-03-15 00:53
聚眾鬥毆 助勢未動手也要罰2019-03-15 00:42
新北議員陳科名 涉收賄關說被聲押禁見2019-03-15 00:41
虐死1歲半女童 小媽媽送少年法庭 另3人求處無期徒刑2019-03-15 00:39
新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見2019-03-15 00:26
2月嬰臀部二度灼傷 月子中心辯尿布疹2019-03-15 00:14
政院防兒虐 檢警及早介入保護2019-03-15 00:12
國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇2019-03-14 23:49
撞死人判18年將服刑情緒壞 胡家瑞毆父襲警法官先押了2019-03-14 20:22
退休情報官成共諜只判6月 法院理由出爐2019-03-14 19:45
鴛鴦賊缺錢竟偷神像變賣 賊星該敗落入警方手裡2019-03-14 19:05
底價20萬漁船69萬賣出 拍賣官也太強！2019-03-14 19:03
曾被指控脅迫金絲貓賣淫提報女流氓 答女今告妨害名譽2019-03-14 18:40
遠雄因松菸煙囪傾斜遭罰150萬元提告 最高行判免罰確定2019-03-14 17:52
周泓旭涉與王炳忠發展組織 退回北檢另案偵辦2019-03-14 17:19
陸生共諜案周泓旭判刑定讞 北檢尚須計算是否發監2019-03-14 16:50
「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚2019-03-14 16:47
撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押2019-03-14 16:24
移工2年沒休假 血汗工廠老闆娘判刑2019-03-14 16:12
土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索2019-03-14 15:56
陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞2019-03-14 15:50
竹北市代田耕豪涉賄 罪嫌不足不起訴2019-03-14 15:46
議員陳科名涉賄遭聲押 侯友宜：該辦就辦絕對不寬貸2019-03-14 15:22
私刑正義！網友抱怨改裝機車噪音 男糾眾11人蛋洗騎士2019-03-14 14:54
熱門文章
登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救2019-03-14 20:11
新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見2019-03-15 00:26
國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇2019-03-14 23:49
永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押2019-03-15 13:17
大貨車國道撞護欄蔬果灑一地 駕駛：路上有洋蔥2019-03-15 08:31
普悠瑪通聯音檔曝光！司機第一時間沒回報關了ATP2019-03-15 17:58
汪星人立大功！ 主人全裸中風從鬼門關前走一遭2019-03-15 11:44
帶女友至酒店與友同樂 返家後繼續喝趁機上她2019-03-15 07:53
網轟沒禮貌！夫帶全身癱瘓妻出門 路人：老婆都這樣了幹嘛帶出來2019-03-15 12:35
死囚謝志宏關押19年裁准再審 當庭獲釋2019-03-15 00:49
志航基地接連傳出官兵輕生 阿兵哥：感覺很怪2019-03-15 13:45
女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案2019-03-14 19:50
大陸四川遊客花蓮車禍 場面驚險10人送醫2019-03-14 22:03
2個月7老人過馬路被撞死 基隆2周開48罰單罰不禮讓2019-03-15 12:28
歌手楊靜、溫瀚龍婚外情曝光 前夫提告獲判15萬撫慰金2019-03-14 20:53
藏內湖科學園區幫詐團洗錢 8年級生爽開藍寶堅尼超跑2019-03-15 15:50
怎麼塞的？22名逃逸移工擠進地下箱涵 員警甕中捉鱉2019-03-15 15:15
到底誰說謊？ 普悠瑪事故通聯錄音檔16時公布2019-03-15 12:58
店員收客人破損千元鈔變自己薪資 PO文取暖遭打臉2019-03-15 16:15
市價百萬K他命及88萬現金藏家中 男睡夢中被警叫醒2019-03-15 11:57
上月才有命案 隔壁私娼寮兩對男女尋歡被抓2019-03-15 12:57
蘇花大清水隧道凌晨落巨石 一度阻斷交通2019-03-15 09:39
台中工地灌漿工程塌陷 4名工人輕重傷全救出送醫2019-03-15 16:23
陸客團遊覽車為閃前車 花蓮自撞10傷者送醫2019-03-14 20:10
弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」2019-03-14 19:30
突然開竅了！消防員念書念出興趣考上律師2019-03-15 16:40
撞死人判18年將服刑情緒壞 胡家瑞毆父襲警法官先押了2019-03-14 20:22
高雄市警局人事異動 補實公關主任及婦幼隊長2019-03-15 14:06
北市男子救妻開車一路違規 警車開道協助送醫2019-03-14 21:30
新北議員陳科名收押禁見 法院裁定理由出爐2019-03-15 11:28
保全負責大樓住戶安全 沒想到欺負女童竟是他2019-03-15 08:01
夭壽！老婦人剛領出38萬 遭黑衣人郵局門口搶走2019-03-15 15:25
登山隊攀八通關1人疑遇難 4名生還者傳自行折返2019-03-15 17:25
高雄今天不寧靜 2家當鋪接連爆衝突2019-03-14 22:02
等了19年…母親緊握謝志宏 不敢置信2019-03-15 00:21
專挑瘦小女學生輕薄 狼師狂摸11童遭停聘法辦2019-03-15 11:30
超商店員遇搶劫...說了這句話歹徒心軟了2019-03-15 13:58
網購馴龍周邊卻成「蒸籠高手」 網：真的賺到了！2019-03-15 16:03
空軍台東志航基地傳士兵上吊輕生2019-03-15 12:42
莽夫「整個脾氣上來」開車撞死妻 兒求情無期變15年2019-03-15 11:18
留言