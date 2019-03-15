普悠瑪通聯音檔曝光！司機第一時間沒回報關了ATP

2019-03-15 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



普悠瑪6432次列車在去年10月21日發生出軌翻覆意外，至今將近5個月，由於普悠瑪司機員尤振仲曾對通聯文字紀錄提出質疑，稱自己關閉ATP（自動防護系統）後第一時間有通報，並要求台鐵公布錄音檔，但台鐵卻以錄音檔案「遭地檢署查扣」為由不公布。經立委、罹難者家屬要求，台鐵今下午4點首度曝光通聯錄音檔。據錄音檔內容，司機第一時間並未提及關閉ATP，而是半小時後的16點47分59秒才說到「現在變成把ATP把它關起來。」通聯音檔大致符合文字記錄。

據曝光的222個錄音檔案，總長約2小時，據錄音檔內容，司機員在關閉ATP的第一時間16點17分55秒(錄音檔編號138)，並未通報關閉ATP，直到半小時後16點47分59秒(錄音檔編號25)，才主動提及「現在變成把ATP把它關起來」，調度員還反問他「ATP關起來會好嗎」，司機員回「ATP關起來它現在速度是有的。」之後2分鐘後，列車就出軌。

據行政院日前調查，司機員在16點17分55秒隔離ATP系統，據通聯錄音檔對話，關閉ATP前的16點16分19秒到16點17分31秒，司機員與機務段檢查員討論停留軔機無法鬆軔的問題，需要再重新降弓；司機員在16點19分51秒再度與行車調度員通話，調度員問司機是否有在移動，司機員回報在滑行，但還是沒有動力，速度是49公里，調度員要司機員至少要溜到龜山站，雙方通話到16點20分25秒。

直到16點47分59秒，司機員才首度跟機車調度員說到「現在變成把ATP把它關起來」，機車調度員回「ATP關起來會好嗎？」司機員答「ATP關起來它現在速度是有的」，調度員再反問一次「不是，ATP關起來它會是好的嗎？」司機員又答「目前關起來它現在速度是有的，觀察看看。」