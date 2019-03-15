女童5年前遭地燈電擊受傷 高灘處：至今每月持續慰問

2019-03-15 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



對於萬姓女童在103年4月12日下午於新店陽光運動公園遭地燈電擊受傷一事，高灘處深表遺憾並表示，事發後積極提供相關協助，且立即啟動國家賠償程序，市府也指定專人協助處理，並持續每月關懷慰問至今。

此外，高灘處也在第一時間，全面檢視河濱所轄環境設施、電力及相關設備的安全性，逐一盤整及檢討，相關水電設備已委託廠商定期維護及修繕，確保讓每一個遊客都能安全、安心的使用所有的園區設施。

對於新北地院的判決，高灘處表示予以尊重，是否需提起上訴將再研議。