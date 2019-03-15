惡姨丈虐死5歲女童 彰化地院重判17年

2019-03-15 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣田尾鄉去年5月間發生未滿5歲林姓女童遭凌虐致死案，楊姓姨丈被依家暴殺人罪起訴，彰化地院今天宣判，楊姓成年人故意對兒童犯傷害罪，共13罪，各處有期徒刑8月；又成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑15年，合併定應執行刑17年，可上訴。

彰化地院指出，量刑理由主要審酌被害人年僅5歲，無反抗能力，被告動輒以管教為由傷害，而由照片顯示被害人遍體鱗傷，可見生前所受折磨，另被告坦承犯行，僅爭執主觀有無殺人故意，並非全然無悔意，又考量被告為輕度智能障礙，檢察官就殺人犯行部分具體求刑15年，另分案調查女童生前已受多次傷害，法官與檢方見解一致重判楊男。

女童年僅3歲多就由住田尾鄉的蕭姓阿姨和姨丈夫妻監護，到去年4月初至5月15日間，楊男開始因不滿女童學習緩慢，對女童臉、手、胸口、腹部、雙腳膝蓋、臀部等處又打、又掐、又捏，或出腳踢踹、推撞桌角。