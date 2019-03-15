親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙屍案死囚再審
禁絕酒駕待何時
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民年金遇上這檔事...恐怕領不到

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

興訟阻國道4號台中環線工程 環團敗訴

2019-03-15 15:49中央社 台北15日電

環保署之前認定，國道4號台中環線豐原潭子段工程無須進入第二階段環評，環團不服興訟，請求環保署命令高公局提出地質安全評估報告審查前不得開發。法院今天駁回環團訴訟。

為串聯大台中環狀快速路網，交通部高速公路局第二新建工程處進行國道4號台中環線豐原潭子段工程，原訂民國110年6月通車，因發掘遺址，新石器文物出土，將工期往後順延一年半。

依據台北高等行政法院公布判決指出，環保署依環境影響評估法第7條規定，在102年7月19日公告「國道4號台中環線豐原潭子段工程環境影響說明書」審查結論，認定因沒環評法第8條相關情形，因此，無須進入第二階段環評，開發單位（高公局）應依工程環說書，切實執行。

台灣生態學會提出訴願及公民告知書，但訴願機關不受理，因而依環評法第23條第8、9項等規定提起公民告知訴訟，請求環保署命高公局提出「環境現況差異分析」及「對策檢討報告」，並進行基地地質調查及地質安全評估，且這些報告未完成審查前，不得開發。

法院認定，台灣生態學會主張與公民告知訴訟的要件不符；本件開發計畫在102年7月19日作成審查結論，交通部在104年12月31日作成開發許可，高公局在105年10月21日函報環保署及交通部預定施工日期、同年11月2日實際進場施作，106年7月18日舉辦動土典禮，並沒有學會所指，逾3年始實施開發的違法。

此外，高公局在本件環評過程中，已評估過敏感地質與地質安全評估，並提出環差分析等報告，經環保署在107年1月16日通過審查。

法院認為，高公局並未違反環評法及地質法相關規定，環保署也沒有疏於執行職務，台灣生態學會主張無理由，因此駁回。全案可上訴。

環保署環評國道
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

惡姨丈虐死5歲女童 彰化地院重判17年

2019-03-15 15:54

替建商護航涉貪 陳科名羈押禁見

2019-03-15 14:29

肉圓沒加辣家暴案今調解 肉圓父：靜待司法結果

2019-03-15 14:09

永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押

2019-03-15 13:17

影╱賭氣「要賺大錢」離鄉13年 母往生同鄉警勸回家

2019-03-15 12:48

金曲新人獎茄子蛋告有料音樂侵權 兩負責人獲不起訴

2019-03-15 11:59

新北議員陳科名收押禁見 法院裁定理由出爐

2019-03-15 11:28

環團擋國道4號台中環線豐原潭子段開發 法院：無理由

2019-03-15 10:58

新北刑大一夜連破兩職業賭場 賭資逾200萬元

2019-03-15 10:54

質疑歐欣水保計畫涉嫌偽造 環團赴南檢按鈴控告

2019-03-15 10:53

持衝鋒槍搶合作金庫114萬 換來10年苦牢

2019-03-15 10:36

共諜案 周泓旭判刑1年2月定讞

2019-03-15 00:53

聚眾鬥毆 助勢未動手也要罰

2019-03-15 00:42

新北議員陳科名 涉收賄關說被聲押禁見

2019-03-15 00:41

虐死1歲半女童 小媽媽送少年法庭 另3人求處無期徒刑

2019-03-15 00:39

新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見

2019-03-15 00:26

2月嬰臀部二度灼傷 月子中心辯尿布疹

2019-03-15 00:14

政院防兒虐 檢警及早介入保護

2019-03-15 00:12

國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇

2019-03-14 23:49

撞死人判18年將服刑情緒壞 胡家瑞毆父襲警法官先押了

2019-03-14 20:22

退休情報官成共諜只判6月 法院理由出爐

2019-03-14 19:45

鴛鴦賊缺錢竟偷神像變賣 賊星該敗落入警方手裡

2019-03-14 19:05

底價20萬漁船69萬賣出 拍賣官也太強！

2019-03-14 19:03

曾被指控脅迫金絲貓賣淫提報女流氓 答女今告妨害名譽

2019-03-14 18:40

遠雄因松菸煙囪傾斜遭罰150萬元提告 最高行判免罰確定

2019-03-14 17:52

周泓旭涉與王炳忠發展組織 退回北檢另案偵辦

2019-03-14 17:19

陸生共諜案周泓旭判刑定讞 北檢尚須計算是否發監

2019-03-14 16:50

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

移工2年沒休假 血汗工廠老闆娘判刑

2019-03-14 16:12

土城警員造假資料申請搜索票 自己先被檢調搜索

2019-03-14 15:56

陸生共諜案 周泓旭遭判1年2月徒刑定讞

2019-03-14 15:50

竹北市代田耕豪涉賄 罪嫌不足不起訴

2019-03-14 15:46

議員陳科名涉賄遭聲押 侯友宜：該辦就辦絕對不寬貸

2019-03-14 15:22

私刑正義！網友抱怨改裝機車噪音 男糾眾11人蛋洗騎士

2019-03-14 14:54

警紀渙散？高雄巡佐1年2次酒駕 督察長：研議免職

2019-03-14 14:34

中檢拍賣藍寶堅尼 檢察官拍微電影創意促銷

2019-03-14 14:30

虐殺女嬰案 南檢起訴3嫌求處無期徒刑

2019-03-14 14:28

新北議員、環保局官員遭聲押 市府：是清潔隊員

2019-03-14 13:37
看更多

熱門文章

登山隊爬八通關1死1傷 南投、花蓮同步派員搜救

2019-03-14 20:11

新北議員陳科名涉貪案 法院裁定羈押禁見

2019-03-15 00:26

國軍裝備提升驚傳弊端 1業者收押不排除軍官包庇

2019-03-14 23:49

大貨車國道撞護欄蔬果灑一地 駕駛：路上有洋蔥

2019-03-15 08:31

「自由真好！」 歸仁雙屍案死囚謝志宏當場釋放

2019-03-14 18:15

永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押

2019-03-15 13:17

汪星人立大功！ 主人全裸中風從鬼門關前走一遭

2019-03-15 11:44

帶女友至酒店與友同樂 返家後繼續喝趁機上她

2019-03-15 07:53

網轟沒禮貌！夫帶全身癱瘓妻出門 路人：老婆都這樣了幹嘛帶出來

2019-03-15 12:35

死囚謝志宏關押19年裁准再審 當庭獲釋

2019-03-15 00:49

女兒被學長砍殺 母親批政府只顧選舉卻不關心這法案

2019-03-14 19:50

大陸四川遊客花蓮車禍 場面驚險10人送醫

2019-03-14 22:03

歌手楊靜、溫瀚龍婚外情曝光 前夫提告獲判15萬撫慰金

2019-03-14 20:53

到底誰說謊？ 普悠瑪事故通聯錄音檔16時公布

2019-03-15 12:58

志航基地接連傳出官兵輕生 阿兵哥：感覺很怪

2019-03-15 13:45

這漁船假裝作業又跑給海巡追 原來船上滿是走私菸

2019-03-14 17:51

蘇花大清水隧道凌晨落巨石 一度阻斷交通

2019-03-15 09:39

2個月7老人過馬路被撞死 基隆2周開48罰單罰不禮讓

2019-03-15 12:28

移工2年沒休假 血汗工廠老闆娘判刑

2019-03-14 16:12

陸客團遊覽車為閃前車 花蓮自撞10傷者送醫

2019-03-14 20:10

撞死清大博士生 胡家瑞持空氣槍襲警遭聲押

2019-03-14 16:24

弒親釀1死2重傷慘案 媽媽淚訴「幫不上兒子很內疚」

2019-03-14 19:30

「碰！」響如地震爆炸 舊校舍拆除坍塌樹倒壓車人收驚

2019-03-14 16:47

撞死人判18年將服刑情緒壞 胡家瑞毆父襲警法官先押了

2019-03-14 20:22

上月才有命案 隔壁私娼寮兩對男女尋歡被抓

2019-03-15 12:57

高雄市舊七賢國中校舍、路樹倒塌 6車被壓在樹下

2019-03-14 16:11

3歲男童走失哭哭 女警靠一張紙筆問出關鍵字

2019-03-14 16:59

無照保母過失男童成了植物人 單親母淪落酒店討生活

2019-03-14 16:26

北市男子救妻開車一路違規 警車開道協助送醫

2019-03-14 21:30

怎麼塞的？22名逃逸移工擠進地下箱涵 員警甕中捉鱉

2019-03-15 15:15

保全負責大樓住戶安全 沒想到欺負女童竟是他

2019-03-15 08:01

市價百萬K他命及88萬現金藏家中 男睡夢中被警叫醒

2019-03-15 11:57

苗62線亂石墜落砸中車 1名婦人輕微受傷送醫

2019-03-14 17:59

新北議員陳科名收押禁見 法院裁定理由出爐

2019-03-15 11:28

高雄今天不寧靜 2家當鋪接連爆衝突

2019-03-14 22:02

等了19年…母親緊握謝志宏 不敢置信

2019-03-15 00:21

超商店員遇搶劫...說了這句話歹徒心軟了

2019-03-15 13:58

高雄市警局人事異動 補實公關主任及婦幼隊長

2019-03-15 14:06

莽夫「整個脾氣上來」開車撞死妻 兒求情無期變15年

2019-03-15 11:18

女大生陳屍溝渠有疑似電擊傷痕 研判昏迷後溺斃

2019-03-15 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top