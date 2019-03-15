興訟阻國道4號台中環線工程 環團敗訴

2019-03-15 15:49 中央社 台北15日電



環保署之前認定，國道4號台中環線豐原潭子段工程無須進入第二階段環評，環團不服興訟，請求環保署命令高公局提出地質安全評估報告審查前不得開發。法院今天駁回環團訴訟。

為串聯大台中環狀快速路網，交通部高速公路局第二新建工程處進行國道4號台中環線豐原潭子段工程，原訂民國110年6月通車，因發掘遺址，新石器文物出土，將工期往後順延一年半。

依據台北高等行政法院公布判決指出，環保署依環境影響評估法第7條規定，在102年7月19日公告「國道4號台中環線豐原潭子段工程環境影響說明書」審查結論，認定因沒環評法第8條相關情形，因此，無須進入第二階段環評，開發單位（高公局）應依工程環說書，切實執行。

台灣生態學會提出訴願及公民告知書，但訴願機關不受理，因而依環評法第23條第8、9項等規定提起公民告知訴訟，請求環保署命高公局提出「環境現況差異分析」及「對策檢討報告」，並進行基地地質調查及地質安全評估，且這些報告未完成審查前，不得開發。

法院認定，台灣生態學會主張與公民告知訴訟的要件不符；本件開發計畫在102年7月19日作成審查結論，交通部在104年12月31日作成開發許可，高公局在105年10月21日函報環保署及交通部預定施工日期、同年11月2日實際進場施作，106年7月18日舉辦動土典禮，並沒有學會所指，逾3年始實施開發的違法。

此外，高公局在本件環評過程中，已評估過敏感地質與地質安全評估，並提出環差分析等報告，經環保署在107年1月16日通過審查。

法院認為，高公局並未違反環評法及地質法相關規定，環保署也沒有疏於執行職務，台灣生態學會主張無理由，因此駁回。全案可上訴。