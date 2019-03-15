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超商店員遇搶劫...說了這句話歹徒心軟了

2019-03-15 13:58聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化唐姓男子去年9月間到彰化市一家超商持刀大喊「我要搶劫」，賴姓店員雖心生畏懼但保持鎮定直說「我跟你樣現在也很難過」、「不要比較好啦」，唐男突然心軟說「不然煙一包請我」，賴男立刻自掏腰包買了一包菸給蕭男，最後化解危機。

但唐姓男子惡性不改，隔月在彰化基督教醫院前的躺椅上睡覺遭保全人員拍打屁股叫他離開，唐男認為對方似乎看不起遊民，徒手毆打他，保全胸部、背部挫傷因而報警，唐男前後犯恐嚇取財罪被彰化地院判處有期徒刑七月，又犯傷害罪處拘役58日，得易科罰金。

唐姓男子年9月2日早上6點多進到彰化市一家超商，走到收銀檯前向賴姓店員佯裝表示要以百元鈔換千元鈔3000元，賴男請他先拿出百元鈔，但唐男卻從短褲右後口袋拿出折疊刀，並將拿刀的右手放在收銀櫃檯前上，刀尖朝向賴男，恫稱要搶劫，賴男以台語不斷安撫「不要比較好，跟你講正經的」，唐男仍維持同樣姿勢，但突然改口要求請他一包香菸，賴男心生畏懼，但為安撫他，最後花了125元買了一包香菸交給唐男。

法官認為，賴男是因為害怕才會自己掏錢買香菸給唐男，仍屬恐嚇取財既遂，加上唐男先前有多項前科，素行不佳，但犯後坦承犯行，唐男恐嚇取財罪判處有期徒刑七月，又犯傷害罪處拘役58日，得易科罰金，可上訴。

唐姓男子涉嫌持刀強劫超商，彰化地院判刑。報系資料照
唐姓男子涉嫌持刀強劫超商，彰化地院判刑。報系資料照
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恐嚇搶劫傷害罪
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