永靖鄉正副主席選舉傳賄選 副主席等4人涉案遭聲押

2019-03-15 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年九合一選舉雖然塵埃落定，彰化縣卻餘波盪漾，今年1月間傳出埔鹽鄉民代表會主席涉嫌向鄉民代表買票賄選，日前被起訴；永靖鄉也因兩派人馬爭奪正副主席，有人倒戈而一夕生變，輸的一方大爆賄選內幕，檢察官指揮警調搜索，並傳喚多人，今天凌晨以串證之虞，向法院聲請將涉案的4人羈押禁見，法官閱卷後下午開庭。

被檢察官聲請羈押禁見的涉案被告：永靖鄉代會連任的副主席邱平舜、代表余秉峰、邱世明及女代表詹文惠的父親詹日新。涉嫌與邱平舜再度搭檔，並操盤綁椿的主席林大福，案發前就前往大陸關心投資的工廠營運狀況；地方人士說，若照既定的行程，他會在17日返台。因林大福未到案，是檢察官聲押被告有串證之虞的最重要理由。

據透露，永靖鄉民代表會有11名代表，去年九合一選舉期間，就傳出有人開始為鄉代會正副主席選舉綁椿，先下前金30萬元，並表明後謝是30萬元；因有2名拿到前金的候選人意外落選，才冒出另一組人馬搭檔角逐正副主席，傳出關鍵票加碼到150萬元，有人倒戈，輸的一方不甘，興師問罪，本屆正副主席選舉涉嫌賄選之事愈傳愈烈。