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影╱賭氣「要賺大錢」離鄉13年 母往生同鄉警勸回家

2019-03-15 12:48聯合報 記者林佩均╱即時報導

離鄉到台中打拼的張男，遭警方查出「失蹤人口」身分，張娓娓道出，13年前與母親賭氣，要有一番事業、賺大錢才回家，與雲林家人斷絕往來。警方聯繫上張胞姊，張才得知敬愛的母親今年一月往生，胞姊想連絡弟弟見母親最後一面，苦無聯絡方式，才通報失蹤。張男聞訊強忍悲痛，卻也在派出所落下男兒淚，同為雲林外出打拼的員警勸他「別賭氣了，回家看看家人」。

台中市警局第五分局第五交通分隊分隊長李建興前天晚上9時許巡邏，盤查一名騎乘機車男子，發現張男(44歲)是離家13年的通報失蹤人口。

警方詢問「為何離家？」張才道出，當時與母親賭氣，為了賺大錢光榮回雲林，他到台中打拼，至今從事高級住宅區鋪設磁磚的師傅，認為這個行業「不夠風光」，不敢回家。

張說，每逢佳節會回去雲古坑老家，但都獨自站在屋外偷看家人，隨後離開；今年過年前他回鄉，站在屋外偷看卻不見老母身影，以為母親外出，他未多想就回台中繼續工作。

警方將張帶回派出所，電話聯繫上張胞姊。胞姊告知張，母親今年一月已往生，因想聯繫他回來見母親最後一面，苦無聯絡方式，才通報失蹤人口。

張聞訊後強忍悲痛，卻也落下男兒淚，同是雲林人外出打拼的分隊長李建興、警員丁維駿勸張男，「鼓起勇氣，回家看看家人吧！讓他們知道你健康，家人才放心」。

張男釋懷感謝員警告知他家鄉訊息，更鼓勵他要有回家的勇氣，他決定明後天返回雲林一趟，見母親最後一面，並好好孝順年邁的父親。

張男負氣離鄉13年，因母親今年一月往生，家屬想聯繫他回來見母親最後一面，苦無聯絡...
張男負氣離鄉13年，因母親今年一月往生，家屬想聯繫他回來見母親最後一面，苦無聯絡方式，才通報失蹤人口。記者林佩均／翻攝
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負氣離鄉13年的張男，在員警幫忙下聯繫上胞姊，得知母親今年一月往生，難過地落下男...
負氣離鄉13年的張男，在員警幫忙下聯繫上胞姊，得知母親今年一月往生，難過地落下男兒淚。記者林佩均／翻攝
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負氣離鄉13年的張男(左二)，在員警幫忙下聯繫上胞姊，決定明後天返鄉，與家人好好...
負氣離鄉13年的張男(左二)，在員警幫忙下聯繫上胞姊，決定明後天返鄉，與家人好好團聚。記者林佩均／翻攝
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負氣離鄉13年的張男(左)，在員警幫忙下聯繫上胞姊，決定明後天返鄉，與家人好好團...
負氣離鄉13年的張男(左)，在員警幫忙下聯繫上胞姊，決定明後天返鄉，與家人好好團聚。記者林佩均／翻攝
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